Ilmberger Bodykit für BMW S 1000 XR Weniger Gewicht und mehr Reichweite

Fangen wir gleich mit dem größten Teil an: 3.799 Euro kostet der Tank aus Karbon bei Ilmberger. Hoppla! Er bringt zwar gleich die beiden auch separat erhältlichen Seitenteile für je 389,90 Euro mit, es bleiben aber immer noch gut 3.000 Euro für den Tank stehen. Dafür bringt er vier Kilo Gewichtsersparnis. Immer noch nicht genug? Ok. Außerdem erhöht Ilmberger mit dem Tank den Benzinvorrat der BMW auf satte 26 Liter. Macht bei einer Werksangabe von 6,2 Liter auf 100 km: 420 Kilometer Reichweite – theoretisch. Am anderen Ende der Preisliste steht eine Zündschloss-Abdeckung für 149,90 Euro. Die sorgt zwar nicht für mehr Reichweite, kann aber der Anfang einer langen Beziehung mit dem Kohlehändler Ilmberger und der eigenen XR sein.

44 Kohlestücke für die BMW

Insgesamt bietet Ilmberger Carbon für die BMW S 1000 XR ab dem Baujahr 2020 44 Teile für 28 Fahrzeugbereiche zwischen 149,90 und 3799,99 Euro an. Nahezu jedes Stück Plastik kann bei Ilmberger gegen eines aus feinem Karbon getauscht werden. Pfiffig hierbei der Heckumbau mit dem kurzen Kennzeichenträger für 359,90 Euro, bei dem die originale Beleuchtung weiterverwendet werden kann. Interessant auch, dass Ilmberger einige Teile wie die Motorverkleidung oder die Heckverkleidungen doppelt anbietet: Für die Verwendung mit Hauptständer oder Kofferhaltern. Auch die Kühlerverkleidungen gibt es entweder in einer Vollversion oder als Ergänzung der originalen Lackteile. Clever.

Nicht nur schick

Im Falle des Falles schützen manche der Karbonteile von Ilmberger auch vor unschönen Kratzern auf teurem Metall. Neben Abdeckungen für die exponierten Deckel der Kupplung und Lichtmaschine können auch die großen Schwingen- oder die Rahmenabdeckungen aus Karbon beim Sturz die Arbeit am Alu unterbinden.

Fazit

Den gesamten Warenkorb von Ilmberger Carbon für die aktuelle BMW S 1000 XR einfach zu addieren, könnte für Schnappatmung sorgen. Doch immer mal wieder als Einzelteile gekauft und die XR aufgepeppt macht durchaus Sinn. Sauber gemacht ist das Tankkit, das gut sechs Liter mehr Inhalt bietet und das bei weniger Gewicht. Das kann bis zu 100 Kilometer mehr Reichweite bedeuten.