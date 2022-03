Ilmberger Carbon Winglets für BMW S 1000 R Leichte Flügel für die schnelle Nackte

Wer seiner BMW S 1000 R die Superbike-Optik der M 1000 RR geben will, könnte mit den Winglets von Ilmberger Carbon der Sache einen Schritt näher kommen.

Winglets geben dem Krad immer das Image eines Superbikes der Extraklasse. Gerade noch in der WM gefahren und jetzt am Kaffee-Treff stehen. Wer genau das sucht, wird bei Ilmberger Carbon fündig. Die bayrischen Kohle-Konditoren sind seit Jahren die Adresse für feinste Carbon-Ware zum Nachrüsten. Frisch im Sortiment: Winglets für die aktuelle BMW S 1000 R.

Winglets für die S 1000 R

Kunststoffbeschichtet und mit ABE kommen die Winglets von Ilmberger zunächts ins Haus und dann an die BMW. Mit der Sichtcarbon-Optik können die Teile DIY an den originalen Seitenverkleidungen der S 1000 R befestigt. Wer sich ontop eben diese von Ilmberger holt, kann sich ebenfalls über eine einfache Montage freuen.

Ilmberger führt zwar an, dass die eigenen Winglets den Anpressdruck vorn erhöhen, unterstreicht das aber nicht mit Werten. Zum Vergleich: An aktuellen Superbikes erzeugen die Serien-Winglets bis zu acht Kilo Anpressdruck bei etwa 270 km/h. Ein Gewicht gibt Ilmberger ebenfalls nicht an. Dafür einen Preis: 499,90 Euro je Paar stehen auf dem Preisschild. Verfügbar sind die Flügel ab April 2022.

Umfrage 2282 Mal abgestimmt Karbon oder Carbon Karbon Carbon mehr lesen

Fazit

Mehr Stabilität beim Bremsen und Beschleunigen sollen Winglets bringen. Bei Superbikes, die ab Werk mit den Flügeln ausgestattet sind, ist das unbestritten. Carbon-Spezialist Ilmberger bietet für die aktuellen S 1000 R die Winglets zum Nachrüsten an. Ab April sind sie für 500 Euro zu haben.