Lego BMW M 1000 RR Werkstatt-Projekt fürs Homeoffice

Winterzeit ist Bastelzeit. Und für alle, die die Werkstatt an den Schreibtisch verlegen, hat Lego die Supersport-BMW als 1:5-Bausatz aufgelegt.

Die Motorrad-Saison ist für die meisten Biker im Dezember definitiv beendet. Wer die Finger dennoch nicht vom geliebten Zweirad lassen kann, für den hat Lego jetzt eine neue Herausforderung aufgelegt: Die dänischen Klötzchenspezialisten haben in ihrer Technic-Serie die BMW M 1000 RR als Bausatz aufgelegt.

Viele funktionale Details

Das neue Lego Technic Set bringt viele, zum Teil funktionale Details mit. Das Modell verfügt so beispielsweise über ein voll funktionstüchtiges Dreiganggetriebe plus Leerlauf, eine Vorder- und Hinterradaufhängung sowie eine Vorderachsenlenkung. Zu den weiteren Features gehören eine goldfarbene Motorradkette, eine bedruckte Windschutzscheibe und drei verschiedene Armaturenbrett-Varianten zur individuellen Gestaltung. Als Ergänzung gibt es außerdem einen Hinterradständer sowie eine Displayplatte zum Aufstellen des Modells. So wird die Lego-BMW M 1000 RR auch im Wohnzimmer zum Hingucker.

1.920 Teile für rund 200 Euro

LEGO

Zuvor müssen aber 1.920 Bauteile richtig kombiniert werden. Wer erfolgreich finisht, kann sich am Ende über ein Modell im Maßstab 1:5 freuen.

Als Weihnachtsgeschenk taugt die BMW M 1000 RR allerdings nicht – zumindest nicht für 2021 -, denn der Bausatz ist erst ab dem 1. Januar 2022 in den Lego-Stores zu haben. In den freien Handel kommt der Supersportler gar erst ab dem 1.März 2022. Zu haben ist das Lego Technic-Set der BMW M 1000 RR unter der Nummer 42130. Als Preis ruft Lego 199,99 Euro auf. Übrigens empfiehlt der Hersteller den Bausatz erst für große Kinder ab 18 Jahren.

Fazit

Eine BMW M 1000 RR für das eigene Wohnzimmer. Lego macht das möglich. Der neue Bausatz im Maßstab 1:5 besteht aus 1.920 Teilen und kostet rund 200 Euro.