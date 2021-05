Benelli-Import neu geregelt Italiener mit neuem Importeur

Der italienische Motorradhersteller Benelli hat den Import seiner Modelle nach Deutschland neu aufgestellt. Die Italiener werden ab sofort in Deutschland durch die neue Benelli GmbH & Co. KG vertreten.

Bislang oblag der Import von Benelli-Modellen der Österreichischen KSR Group. Die neue Benelli GmbH & Co. KG mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz setzt beim Vertrieb auf ein flächendeckendes Netz aus über einhundert Benelli-Händler.

Wir freuen uns sehr über die neue Zusammenarbeit", sagt Yan Haimei, Geschäftsführerin der Benelli QJ. "Der deutsche Markt gehört zu den wichtigsten Märkten Europas im Bereich der Motorradindustrie. Wir sind überzeugt, dass wir durch diese Zusammenarbeit noch wirksamer in Deutschland sein werden, auch dank unserer neuen Vertriebsstrategie und unseres neuen Vertriebsnetzes. Unser Modellprogramm ist sehr attraktiv für deutsche Kunden und gemeinsam mit unserem neuen Importeur werden wir die Marke Benelli in Deutschland optimal stärken können."

Mehr Händler, mehr Modelle

Gerald Federl, der Geschäftsführer der Benelli GmbH & Co. KG, ist ebenfalls höchst erfreut: "Die erfolgreiche Traditionsmarke Benelli ist mit ihren 110 Jahren Motorraderfahrung sowie ihrem italienischen Design- und Innovationspotenzial rundum gerüstet für die Zukunft – das zeigen auch die aktuellen Topseller der beliebten Marke. Deshalb bauen wir in Deutschland ein flächendeckendes Benelli-Händlernetz mit bester Servicequalität für die Kunden auf. Die aktuelle Benelli Modellpalette umfasst Fahrzeuge in den kleinen und mittleren Hubraumklassen und wird schon bald bis zu den hubraumstärksten Klassen erweitert."

Das aktuelle Benelli-Modellprogramm bietet Classic- und Naked-Bikes sowie Renn- und Touring-Maschinen von 125 bis 754 Kubik.

Fazit

Der italienische Motorradhersteller Benelli setzt stark auf den deutschen Markt und etabliert daher jetzt einen neuen Importeur.