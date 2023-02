BMW-Patent Comeback für den elektrischen Ständer?

Circa 400 Kilogramm wiegt das Luxustouring-Modell K 1200 LT, das bei BMW von 1998 bis 2009 im Modellprogramm war. Wegen des extrem hohen Gewichts hat die K 1200 LT eine Rückfahrhilfe, angetrieben vom Elektromotor des Anlassers. Und weitere elektrische Hilfsmittel.

BMW Group Classic BMW K 1200 LT mit elektrischer Rückfahrhilfe, Bodenbeleuchtung und elektrohydraulischem Hauptständer (ab 2004).

BMW K 1200 LT mit elektrohydraulischem Hauptständer

2004 bekam die BMW K 1200 LT zudem einen elektrohydraulischen Hauptständer, mit dem das schwere Fahrzeug auf Knopfdruck automatisch aufgebockt werden kann. Hierbei baut eine elektrische Pumpe im hydraulischen System Druck auf, wodurch der Hauptständer gestreckt, oder ausgefahren wird. Umso erstaunlicher war und ist die Ansage vom Werk: "Das Motorrad kann selbst unter voller Zuladung und mit Sozius im Sitzen auf Knopfdruck (an der rechten Lenkerseite) automatisch aufgebockt werden." Das bedeutet in diesem Fall bis zu 600 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht, circa 200 Kilo vorn und circa 400 Kilo hinten.

Markus Jahn Gleiche Gewichtsklasse: BMW K 1600 GTL mit 6 Zylindern (ab 2011).

BMW K 1600 in der gleichen Gewichtsklasse

Mit 6 statt wie damals 4 Zylindern sind die K 1600-Modelle seit 2011 in der gleichen Schwergewichtsklasse unterwegs, jedenfalls annähernd. Für die mit der K 1200 LT am ehesten vergleichbare Modellvariante K 1600 GTL mit Topcase-Sessel nennt BMW 358 Kilogramm Leergewicht, vollgetankt. Für die K 1200 LT wurden 387 Kilogramm genannt, und in Wirklichkeit, also jeweils mit ganz vollem Tank und den üblichen Sonderausstattungen, kommen die Luxustourer auf circa 400 Kilo. Kein Wunder: Eine elektrische Rückfahrhilfe per Anlassermotor gibt es für die K 1600-Modelle inzwischen ebenfalls. Und eine Bodenbeleuchtung zur Minimierung des Aufbockunfallrisikos – auch das gab es bereits für die K 1200 LT als Sonderausstattung.

BMW Neue Patentzeichnung zum Thema: elektrisch unterstützter Ständer mit Bodenkontakt-Sensor.

Elektrischer Ständer für BMW K 1600?

Was bisher bei den K 1600-Modellen fehlt ist eine elektrische Aufbockhilfe, wie sie die K 1200 LT ab Werk hatte. Oder so ähnlich. Neue Patentzeichnungen, die vermutlich BMW zuzuordnen sind, lassen ein Comeback des elektrischen Ständers erwarten. Noch sind nicht alle Details hierzu bekannt, doch es gibt wohl einige Änderungen gegenüber der ersten Version von 2004. Während bei der K 1200 LT rechts am Lenker auf den Knopf gedrückt und dann passiv neben oder gar auf dem Fahrzeug abgewartet wird, bis die Elektrohydraulik den Ständer ausfährt, handelt es sich bei der neuen Version eher um ein unterstützendes Assistenzsystem.

Sensor für Bodenkontakt

Demnach wird der Ständer zunächst mit dem Fuß nach unten geklappt, bis zum Boden. Ein Sensor am Ständer meldet dann den Bodenkontakt an die Steuerungselektronik, und die Elektrik – oder Elektrohydraulik – hilft beim Aufbocken. Mit Schaltern am Lenker und am Heck kann diese unterstützende Kraft variiert oder ganz ausgeschaltet werden. Beim Abbocken ist ebenfalls ein unterstützender elektrischer Impuls möglich.

Elektrischer Ständer für die BMW R 1300 GS?

Zusätzlich zum Nutzerkomfort gibt es hierbei den vorteilhaften Nebeneffekt, dass auf lange Hebel am Ständer verzichtet werden kann, die sowohl die Ästhetik als auch die kompakte Bauweise stören. Deshalb ist ein Comeback des elektrischen Ständers in "abgespeckter Form" nicht nur für die K 1600-Modelle, sondern ebenso für andere "schwere Maschinen" von BMW denkbar. Also möglicherweise auch als künftige Sonderausstattung für die neue R 1300 GS, die im Laufe des Jahres 2023 vorgestellt werden wird.

Fazit

In "abgespeckter Form" könnte der elektrisch unterstützte Hauptständer zurückkehren ins aktuelle Modellprogramm von BMW. Insbesondere für die schweren K 1600-Modelle. Aber möglicherweise auch als Sonderausstattung für die neue BMW R 1300 GS.