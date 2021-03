BMW S 1000 RR mit Problemventilen BMW tauscht Zylinderköpfe aus

BMW Motorrad hat bei internen Langzeittests von Serienmotoren unterschiedlich geweitete Ventilführungen nach 100.000 Kilometern Laufleistung festgestellt. Der Grund: Anfang 2020 waren einige der verbauten Titanventile am Schaft rauer geliefert worden als gefordert, was auf Dauer einen höheren Verschleiß der Ventilführungen bedingt. In Folge dessen tauscht BMW freiwillig an betroffenen Maschinen die Zylinderköpfe aus.

Welche Motoren sind betroffen?

Da nicht alle Ventile der Charge das Fehlerbild aufwiesen, kann BMW Motorrad nicht genau sagen, welche Motoren betroffen sind und grenzt anhand der Motornummer die möglichen Motorräder ein. Diese werden beim nächsten Werkstattaufenthalt gezielt untersucht und im Zweifelsfall der Kopf auf Garantie getauscht. Informationen darüber, wie diese Untersuchung genau aussieht, liegen MOTORRAD nicht vor. Allerdings die Zusage, dass jedem Kunden eine kostenlose Ersatzmaschine für die Zeit des Zylinderkopftauschs zur Verfügung gestellt wird.

BMW Bei Motoren zwischen Januar und Mai 2020 gebaut, kann eines oder mehrere der Titanventile über eine hohe Laufleistung höheren Verschleiß bedingen.

Stichtag 18. Mai 2020

Grundsätzlich könnte jede S 1000 RR deren Motor zwischen Januar 2020 und dem 18. Mai 2020 produziert wurde, mit einem oder mehreren dieser fehlerhaften Ventile im Zylinderkopf bestückt sein. Erst ab diesem Stichtag sind laut BMW Motorrad keine fehlerhaften Ventile mehr in den Motoren verbaut worden. Ziehen wir die vier Wochen Produktionsstopp ab Mitte März im ersten Lockdown ab, sprechen wir über einen Produktionszeitraum von dreieinhalb Monaten. Produktionszahlen und damit eine Zahl an potenziell betroffene Maschinen nennt BMW nicht.

BMW Wieviele der Motoren betroffen sein können ist nicht bekannt, BMW Händler schreiben die in Frage kommenden Halter solcher Maschinen an.

BMW geht auf Kunden zu

Durch eine vermeintliche Problematik mit stärker verschlissenen Ventilführung bei sehr hohen Laufleistung ist laut BMW derzeit kein Grund zur Sorge gegeben. Die Vertragshändler informieren die Halter der womöglich betroffenen Maschinen und tauschen den Kopf im Bedarfsfall auf Garantie.

Fazit

Zwei Seiten einer Münze: Stark, BMW tauscht mal eben so die Zylinderköpfe von Motorrädern aus, die womöglich ein Schadensbild aufweisen könnten, dass nur bei sehr hohen Laufleistungen auftritt. Genauso hätte BMW auch nichts machen können und sich denken: Der Deutsche fährt im Schnitt 5.000 Kilometer im Jahr, also merkt der, wenn überhaupt in 20 Jahren davon etwas.

Schwach: Wie kann es sein, dass der Premiumzulieferer von Titanventilen hier unsauber arbeitet, es nicht merkt und auch BMW Motorrad das erst merkt, wenn sie interne Langzeittests laufen lassen. In die gleiche Kerbe könnte geschlagen werden mit dem Hebel, dass selbst Kunden, die betroffen sind, nicht genau wissen was da passiert.

Aus dessen Sicht stellt sich das so dar: Ich bringe meine ein Jahr alte S 1000 RR zum Ölwechsel und der Händler teilt mit: Wir tauschen den Zylinderkopf. Geht aufs Haus.