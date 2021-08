Breitling kooperiert mit Triumph Partnerschaft mit Uhrenmanufaktur

Die Uhrenmanufaktur und der Motorradhersteller sehen sich als Innovatoren auf ihrem Gebiet, deren Coolness-Faktor mit dem Alter immer besser wird. Jetzt wollen beide ihre geschichtsträchtige Vergangenheit in gemeinsamen Projekten zelebrieren. Konkret bereiten beide Partner derzeit eine Limited-Edition-Uhr und ein massgeschneidertes Motorrad vor, die beide Anfang 2022 auf den Markt kommen sollen.

Triumph-Bikes in Breitling-Läden

"Hier treffen Substanz und originelles Styling aufeinander. Man kann mit einer gezielten Konstruktion in Kombination mit modernen Retrodesigns rechnen2, sagt Georges Kern, CEO von Breitling. "Aber wie auch immer man es beschreibt, ein Gefühl von Abenteuer und Entdeckung steht im Mittelpunkt."

Breitling

Nick Bloor, CEO von Triumph Motorcycles, freut sich über diese einmalige Möglichkeit, mit einer anderen etablierten traditionsreichen Marke zusammen zu arbeiten. "Genau wie Breitling, streben wir immer nach makelloser Handhabung und unglaublichen Finishes. So bieten wir unserer Community stets ein unvergleichliches Erlebnis."

Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit können Uhrenkäufer schon in den Breitling-Boutiquen bewundern. Triumph Thruxton RS Motorräder werden derzeit in Top-Boutiquen von Breitling auf der ganzen Welt ausgestellt. Die Exponate geben aber nur einen Vorgeschmack auf das, was dann 2022 kommen soll.

Uhrenhersteller Breitling hat schon mit dem Motorradhersteller Norton zusammengearbeitet und ist seit fast 20 Jahren Partner des Luxusautobauers Bentley. Diese Zusammenarbeit neigt sich aber gerade dem Ende entgegen.

Fazit

Triumph und der Uhrenhersteller Breitling arbeiten künftig zusammen. Angekündigt sind bereits eine Breitling-Uhr mit Triumph-Einflüssen sowie eine Triumph mit Breitling-Design.