Museen wegen Corona-Virus geschlossen Virtuelle Museenrundgänge als Ersatz

Der Corona-Virus hat das Leben auf der Erde fest im Griff. Das hat auch Auswirkungen auf Motorradfahrer. Abgesehen davon, dass ganze Städte gesperrt wurden, in manchen Bundesländern nicht gefahren darf und zeitweise auch der Motorradhandel stillstand, haben diverse Motorradhersteller wie Ducati, KTM und Piaggio bekanntgegeben, ihre Werksmuseen vorübergehend zu schließen. Wie lange die Museen geschlossen bleiben müssen, ist weiterhin offen. Zwar wurden in manchen Ländern bereits einige Lockerungen bei der Bekämpfung des Corona-Virus zugelassen, die Museen bleiben aber weiterhin geschlossen.

Rundgang per Google Maps

Um seinen Fans trotzdem einen Rundgang bieten zu können, haben sich einige Hersteller nun etwas einfallen lassen. Einige Museen können mithilfe von Google Maps besichtigt werden. So kann das Ducati-Museum in Bologna (Italien), das Harley-Davidson-Museum in Milwaukee (USA) und das Kawasaki Good Times World Museum in Kobe (Japan) mithilfe von Google Maps besichtigt werden. Möglich macht dies übrigens die Street View-Funktion des Google Navigationstools.

Einen etwas anderen Weg geht übrigens Honda. Der japanische Traditionshersteller bietet zwar ebenfalls einen virtuellen Rundgang durch die Honda Collection Hall an, allerdings nicht in Google Maps. Wer das virtuelle Museum besuchen möchte, muss eine eigens für diesen Zweck eingerichtete Website besuchen, die hier zu finden ist. Einen ähnlichen Service bietet das Moto Museum in St. Louis an, bei dem Besucher mehr als 100 klassische Fahrzeuge aus längst vergangenen Zeiten besichtigen können.

Ducati-Museum in Bologna:

Harley-Davidson-Museum in Milwaukee:

Kawasaki Good Times World Museum in Kobe:

Fazit

Zwar ersetzen die virtuellen Rundgänge den traditionellen Museumsbesuch nicht, trotzdem ist es lobenswert, dass diverse Hersteller seinen Fans die virtuellen Rundgänge kostenlos anbieten.