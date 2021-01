Ducati-Absatz 2020 Starkes Finale dämpft Einbruch

Trotz der Corona-Pandemie und des damit verbundenen siebenwöchigen Produktionsstopps im März und April mitten in der Hochphase der Saison, der das erste Halbjahr stark belastete, schloss Ducati das Jahr 2020 mit einem Rekord im zweiten Halbjahr ab. Das Jahresergebnis konnte damit aber nicht gerettet werden.

Italien ist stärkster Markt

Insgesamt konnte Ducati im Jahr 2020 48.042 Motorräder ausliefern und damit die Absatzdifferenz gegenüber 2019 auf minus 9,7 Prozent begrenzen. Der wichtigste Markt für Ducati bleibt weiterhin Italien. Auf dem Heimatmarkt konnten die Roten 7.100 Maschinen absetzen – rund 27 Prozent des Gesamtabsatzes. Ein besonders starkes Wachstum generierte Ducati in China. Hier wurden zwar nur 4.041 Motorräder verkauft, das Plus beträgt aber 23 Prozent. China ist damit zum viertgrößten Markt für Ducati avanciert. Auch in Deutschland wurde mit 5.490 Einheiten (+ 6,7 %) und in der Schweiz (+ 11,1 %) eine Steigerung der Verkäufe im Vergleich zu 2019 verzeichnet.

Die Streetfighter V4 war mit 5.730 Einheiten das meistverkaufte Modell, während Ducati Scrambler mit 9.265 Motorrädern, die meist verkaufte Familie war.

Fazit

Ducati hat das Corona-Jahr 2020 beim Absatz mit einem blauen Auge überstanden. Gemessen an der Strahlkraft der Marke wirken nur rund 48.000 abgesetzte Motorräder weltweit aber doch eher bescheiden.