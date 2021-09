Ducati Hypermotard 950 SP-Rückruf Seitenständer kann brechen

Wie die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilt, sind von dem Rückruf in den USA 205 Maschinen aus dem Bauzeitraum Januar 2019 bis März 2019 betroffen. An diesen Motorrädern kann ein Seitenständer verbaut sein, bei dem die Schweißnaht zwischen dem Ständerrohr und der Ständeraufnahme unzureichend ausgeführt ist. In Folge kann der Ständer sich verbiegen, im schlimmsten Fall brechen und das Motorrad umfallen.

Seitenständer prüfen und tauschen

Ducati bittet jetzt alle Halter betroffener Maschinen in die Werkstätten, wo der Seitenständer überprüft und gegebenenfalls getauscht wird. Ducati geht davon aus, dass nur an einen ganz kleinen Teil der Motorräder der Ständer getauscht werden muss. In den USA läuft der Rückruf der unter der Nummer SRV-RCL-21-011 geführt wird bereits Ende September an.

Erste Meldungen über Auffälligkeiten am Seitenständer wurden bereits im September 2020 an Ducati gemeldet. Nachdem zehn weitere Fälle weltweit bekannt wurden, hat sich Ducati jetzt zu einem Rückruf entschlossen. Da alle Hypermotard-Modelle vom gleichen Band in Italien laufen, dürften auch Märkte außerhalb der USA von diesem Rückruf betroffen sein. Die Anfrage ob auch Maschinen in Deutschland zurückgerufen werden läuft bereits.

Fazit

Eine möglicherweise fehlerhaft ausgeführte Schweißnaht am Seitenständer zwingt Ducati zu einem Rückruf der Hypermotard 950 SP.