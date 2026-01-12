Flaggen an Polizei-Motorrädern in Spanien: Was Urlauber wissen müssen

Die Flaggen an spanischen Polizeimotorrädern stellen offizielle Verkehrsmaßnahmen dar, deren Missachtung geahndet werden kann. Sie kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn klassische Verkehrsschilder oder Absperrungen nicht ausreichen oder noch nicht eingerichtet wurden.

Das System nutzt drei Farben, die sich an international gängigen Warnsignalen anlehnen. Ziel ist es, frühzeitig auf Gefahren hinzuweisen und den Verkehr zu lenken.

Bedeutung der Flaggen der Guardia Civil Rote Flagge: Sie steht für eine vollständige Fahrbahnsperrung. In diesem Fall hat jedes Fahrzeug anzuhalten. Die Weiterfahrt ist ausschließlich unter polizeilicher Begleitung erlaubt. Gründe hierfür können schwere Unfälle, akute Gefahren oder extreme Wetterbedingungen sein, bei denen eine sichere Weiterfahrt nicht gewährleistet ist. Gelbe Flagge: Sie warnt vor einer Gefahrenstelle auf der Strecke. Dazu zählen unter anderem Unfallstellen, liegengebliebene Fahrzeuge, Baustellen oder wetterbedingte Gefahren. Wird die gelbe Flagge gezeigt, dürfen Fahrzeuge den Polizeimotorradfahrer nicht überholen. Es gilt, die Geschwindigkeit zu reduzieren, den Abstand zu erhöhen und auf weitere Anweisungen zu achten. Grüne Flagge: Sie hebt vorherige Beschränkungen auf und signalisiert die Freigabe der Strecke. Dennoch bleibt das Überholen des begleitenden Polizeimotorrads untersagt. Die grüne Flagge ersetzt keine bestehenden Verkehrsregeln, sondern beendet lediglich die polizeiliche Warnung oder Sperrung. Auch Handzeichen sind verpflichtend Neben den Flaggen verwenden die Beamten auch Handzeichen. Ein senkrecht nach oben gehaltener Arm bedeutet sofortiges Anhalten – unabhängig von der verwendeten Flagge. Eine Armbewegung nach oben und unten fordert zur Drosselung der Geschwindigkeit auf. Diese Zeichen haben Vorrang vor allen anderen Verkehrsregelungen.

Rechtslage in Spanien Die rechtliche Grundlage findet sich in Artikel 45 der spanischen Straßenverkehrsordnung. Dort ist festgelegt, dass Anweisungen von Polizeibeamten Vorrang vor Verkehrszeichen und Ampeln haben. Wer diesen Anweisungen nicht folgt, muss mit Konsequenzen rechnen. So kann das Ignorieren einer roten Flagge mit bis zu 200 Euro Bußgeld und dem Abzug von vier Punkten im spanischen Punktesystem geahndet werden. Bei Nichtbeachtung der gelben Flagge drohen ebenfalls 200 Euro Strafe sowie zwei Punkte Abzug. Die Punkteregelung betrifft ausländische Führerscheine nicht, das Bußgeld aber sehr wohl.

Rechtsgrundlage in Deutschland Auch in Deutschland haben Anweisungen von Polizeibeamten grundsätzlich Vorrang vor Verkehrszeichen und Lichtsignalen. Rechtsgrundlage § 36 Absatz 1 StVO (Straßenverkehrs-Ordnung): "Die Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten sind zu befolgen. Sie gehen allen anderen Anordnungen und Zeichen vor."