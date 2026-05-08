Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Modern Classic

BMW R20 bald in Serie: 6 Test-Exemplare des Retro-Roadsters mit 2000er-Big-Boxer

BMW R20 bereit für 2027?
6 fast serienreife BMW R20 im Test

Vielversprechendes Update zum Top-Thema BMW R20: Ein Foto aus München zeigt 6 nahezu serienreife Test-Exemplare. Demnach dürfte der Retro-Roadster mit 2000er-Big-Boxer spätestens 2027 bereit sein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.05.2026
Als Favorit speichern
BMW R20 Teaser Markus Flasch Instagram (05/2026)
Foto: Markus Flasch/Instagram

Für Markus Flasch, Leiter der BMW-Motorradabteilung seit November 2023, ist sie von Anfang an eine "Herzensangelegenheit": die neue BMW R20. Im Mai 2024 führte er persönlich das R20 Concept beim Concorso d’Eleganza vor, und werksintern treibt er das großvolumige Prestige-Projekt voran.

Markus Flasch und 6 Test-Exemplare der BMW R20

Am 7. Mai 2026 veröffentlichte Markus Flasch auf seinem Instagram-Profil ein Foto (siehe oben), auf dem er mit 6 Test-Exemplaren des Typs BMW R20 zu sehen ist. Alle 6 in mattschwarz, aber ungetarnt. Abgesehen vom "Hotter than Pink" lackierten Benzintank scheint die Serienversion nur wenig vom R20 Concept abzuweichen. Und genau das ist die Ansage für die Entwicklung: so viel wie möglich vom R20 Concept in die Serie zu übertragen.

Retro-Roadster mit Big Boxer und circa 2.000 Kubik

Dabei gibt es einige Herausforderungen, denn als Serienmodell muss die BMW R20 selbstverständlich straßenzulassungskonform sein. Vor allem betrifft das den luft-ölgekühlten Big Boxer, den BMW von den 1.802 Kubik der R 18-Modelle weiter vergrößert, auf circa 2.000 Kubik. Ausgehend vom Euro-5+-konformen Maximal-Drehmoment der R 18, 163 Nm bei 3.000/min, dürften sich bei der R20 über 180 Nm ergeben. Obendrein werden es sicher über 100 PS (Cruiser R 18: 91 PS bei 4.750/min).

Möglichst kompakte Abgasanlage und größerer Ölkühler

Am schwierigsten bei der Entwicklung der BMW R20 ist wohl die möglichst kompakte Ausführung der Abgasanlage mitsamt Abgasreinigung und Schalldämpfung. Bei den 6 Test-Exemplaren scheint das erstaunlich gut gelungen, vermutlich mit flach-voluminösem Sammler, elegant unter dem Big Boxer versteckt. Und oben, vor der "Heldenbrust" des Big Boxers, fällt der Ölkühler in Serie wohl etwas größer aus.

Solo-Sattel und Lenkerenden-Rückspiegel

Weitere auffällige Details an den 6 Test-Exemplaren der BMW R20 sind die Lenkerenden-Rückspiegel, wohl aus Aluminium, sowie der hinten an der Schwinge befestigte Träger für Kennzeichen und Rückleuchten. Denn das mit dem kurzen Solo-Sattel zieht BMW offenbar konsequent durch.

Neue BMW R20 kommt wahrscheinlich 2027

In Anbetracht der nahezu serienreif erscheinenden Test-Exemplare der BMW R20 ist der Beginn der Serienproduktion spätestens 2027 zu erwarten. Möglicherweise wird BMW die finale Version der R20 sogar noch im Laufe des Jahres 2026 präsentieren, konkrete Informationen dazu liegen bisher nicht vor.

Fazit

Mehr zum Thema Motorrad-Neuheiten im Überblick