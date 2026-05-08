BMW R20 bald in Serie: 6 Test-Exemplare des Retro-Roadsters mit 2000er-Big-Boxer

Für Markus Flasch, Leiter der BMW-Motorradabteilung seit November 2023, ist sie von Anfang an eine "Herzensangelegenheit": die neue BMW R20. Im Mai 2024 führte er persönlich das R20 Concept beim Concorso d’Eleganza vor, und werksintern treibt er das großvolumige Prestige-Projekt voran.

Markus Flasch und 6 Test-Exemplare der BMW R20 Am 7. Mai 2026 veröffentlichte Markus Flasch auf seinem Instagram-Profil ein Foto (siehe oben), auf dem er mit 6 Test-Exemplaren des Typs BMW R20 zu sehen ist. Alle 6 in mattschwarz, aber ungetarnt. Abgesehen vom "Hotter than Pink" lackierten Benzintank scheint die Serienversion nur wenig vom R20 Concept abzuweichen. Und genau das ist die Ansage für die Entwicklung: so viel wie möglich vom R20 Concept in die Serie zu übertragen.

Retro-Roadster mit Big Boxer und circa 2.000 Kubik Dabei gibt es einige Herausforderungen, denn als Serienmodell muss die BMW R20 selbstverständlich straßenzulassungskonform sein. Vor allem betrifft das den luft-ölgekühlten Big Boxer, den BMW von den 1.802 Kubik der R 18-Modelle weiter vergrößert, auf circa 2.000 Kubik. Ausgehend vom Euro-5+-konformen Maximal-Drehmoment der R 18, 163 Nm bei 3.000/min, dürften sich bei der R20 über 180 Nm ergeben. Obendrein werden es sicher über 100 PS (Cruiser R 18: 91 PS bei 4.750/min).

Möglichst kompakte Abgasanlage und größerer Ölkühler Am schwierigsten bei der Entwicklung der BMW R20 ist wohl die möglichst kompakte Ausführung der Abgasanlage mitsamt Abgasreinigung und Schalldämpfung. Bei den 6 Test-Exemplaren scheint das erstaunlich gut gelungen, vermutlich mit flach-voluminösem Sammler, elegant unter dem Big Boxer versteckt. Und oben, vor der "Heldenbrust" des Big Boxers, fällt der Ölkühler in Serie wohl etwas größer aus.

Solo-Sattel und Lenkerenden-Rückspiegel Weitere auffällige Details an den 6 Test-Exemplaren der BMW R20 sind die Lenkerenden-Rückspiegel, wohl aus Aluminium, sowie der hinten an der Schwinge befestigte Träger für Kennzeichen und Rückleuchten. Denn das mit dem kurzen Solo-Sattel zieht BMW offenbar konsequent durch.

Neue BMW R20 kommt wahrscheinlich 2027 In Anbetracht der nahezu serienreif erscheinenden Test-Exemplare der BMW R20 ist der Beginn der Serienproduktion spätestens 2027 zu erwarten. Möglicherweise wird BMW die finale Version der R20 sogar noch im Laufe des Jahres 2026 präsentieren, konkrete Informationen dazu liegen bisher nicht vor.