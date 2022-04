Giovanni Castiglioni steigt bei Vmoto ein Mit Verbrenner-Millionen Elektro fördern

Gut acht Millionen Euro Gewinn gibt Vmoto als Jahresgewinn 2021 an und verkündet im April 2022, Giovanni Castiglioni als neuen Investor gewonnen zu haben. Ein Viertel aller Anteile habe der ehemalige Eigner und Boss von MV Agusta am Elektrozweirad-Hersteller erworben.

Statt Verbrenner nun Elektro

Dazu Castiglioni: "Ich habe schon seit einiger Zeit inoffiziell mit den Mitgliedern des Vmoto-Teams zusammengearbeitet und freue mich, diese Beziehung nun zu formalisieren. Ich bin begeistert vom Wachstumspotenzial von Vmoto und zuversichtlich, dass das Unternehmen mit seinen einzigartigen und innovativen Produkten, den etablierten B2B- und B2C-Märkten und der starken Vision von Charles und seinem Team auf dem besten Weg ist, einer der erfolgreichsten Akteure im Bereich der elektrischen urbanen Mobilität zu werden."

Über Vmoto

Derzeit bietet Vmoto zehn unterschiedliche Elektro-Zweiräder in den Leistungsklassen zwischen 600 und 4.000 Watt an. Entwürfe und Konstruktion stammen aus Australien, die Technik kommt aus China, wo die Vmotos gebaut werden. Auf der Eicma 2021 trat Vmoto selbstbewusst mit einem großen Stand auf und kann nun mit der Personalie Castiglioni mit einem in der Motorradwelt bekannten Namen punkten.

Fazit

Ex-MV-Eigner und Boss Giovanni Castiglioni steigt beim Elektrohersteller Vmoto ein und hält 25 Prozent der Anteile. Welche Auswirkungen dieses Investment auf die Strategie des erfolgreichen Elektrozweirad-Herstellers haben wird, ist nicht bekannt. Als persönliche Anmerkung sei Vmoto mehr Glück gewünscht als MV in der Ära Castiglioni.