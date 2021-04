Gogoro und Hero Batterietauschsystem-Partnerschaft für Indien

Hero Motorcycles ist mit 5,7 Millionen Stück pro Jahr einer der größten Zweiradhersteller der Welt und Marktführer im Millionenmarkt Indien. Jetzt hat Hero mit Gorgoro eine Partnerschaft eingefädelt, die den Aufbau eines Batterietauschsystems für den indischen Markt vorsieht. Zudem wird Hero Elektroroller auf den indischen Markt bringen, die mit der Batteriewechsel-Technologie von Gogoro arbeiten.

Erst Indien, dann weitere Märkte

Gogoro selbst baut und vertreibt bereits seit 2015 Elektroroller mit Wechselbatterien und betreibt dazu ein eigenes Tauschsystem. Zwischenzeitlich greifen auch andere Hersteller wie Yamaha oder PGO auf die Wechselbatterien von Gogoro zurück. In Taiwan laufen schon rund ein Viertel aller Elektroroller mit dem Gogoro-System. Insgesamt 375.000 Fahrer tauschen dabei an rund 2.000 Tauschstationen täglich bis zu 265.000 Batteriemodule, also gute 70% der Akkus werden pro Tag einmal getauscht. In kleineren Dimensionen läuft das Gogoro-System schon in Südkorea. In den USA und Europa gibt es erste Gehversuche.

Gogoro

Hero und Gogoro wollen ihre Zusammenarbeit zunächst auf Indien beschränken, später dann aber auch auf andere Märkte ausweiten. Hero bedient immerhin 40 Märkte weltweit.

Fazit

Indien setzt bei kleinen Zweirädern stark auf Elektromobilität. Hero, als einer der größten Motorradhersteller der Welt, springt nun auch auf diesen Zug und vereinbart mit Gorgoro den Aufbau eines landesweiten Batterietauschsystems. Später soll die E-Offensive auf andere Märkte ausgeweitet werden.