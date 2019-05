Auf dem indischen Subkontinent bündeln sich rund ein Sechstel des weltweiten Zweiradabsatzes. Allein im ersten Quartal 2019 wurden in Indien fast 22 Millionen motorisierte Zweiräder verkauft, die meisten davon sind Roller oder kleinvolumige Motorräder. Im gleichen Zeitraum wurden aber nur 3,3 Millionen neue Kraftfahrzeuge in den indischen Verkehr gebracht. Die Zweiräder machen damit über 3/4 des indischen Verkehrs aus. Weil auch Indien zunehmend unter der Umweltverschmutzung durch Verkehr leidet, will die Regierung jetzt verstärkt Richtung Elektromobilität steuern.

Tuk Tuks schon ab 2023 nur noch elektrisch

Wie indische Medien berichten, seien aus verschiedenen Quellen bereits erste Details der Pläne durchgesickert. Ab April 2023 sollen alle dreirädrigen Vehikel – Klassiker sind hier die extrem verbreiteten Autorikschas, besser bekannt als Tuk Tuks – nur noch mit emissionsfreien Antrieben zugelassen werden. Ab April 2025 sollen diese Auflagen auch für alle Zweiräder mit Motor gelten – allerdings sehen die Pläne dabei eine Hubraumgrenze von 150 cm³ vor. Große Motorräder blieben demnach von der Zwangselektrifizierung verschont. Parallel zu den Emissionsauflagen will Indien die Infrastruktur für elektrisch angetriebene Fahrzeuge massiv ausbauen.

In 2018 wurden in Indien nur rund 126.000 Elektrozweiräder zugelassen, 2017 waren es nur etwa die Hälfte. Erst im Februar 2019 hatte die indische Regierung ein 1,4 Milliarden Dollar schweres Förderprogramm für Elektro- und Hybridfahrzeuge aufgelegt, das drei Jahre laufen soll.