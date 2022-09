Gold Wing, Fireblade, Africa Twin, NT 1100 Fehlerhafte Software: Motor kann stoppen

Mehr zum Thema Rückruf

Indian ruft in den USA alle FTR-Modelle von 2019 bis 2022 in die Werkstätten. Grund ist ein möglicherweise defekter Kühlwasserflansch.

USA-Rückruf Indian FTR Bruch einer Wasserleitung möglich Indian ruft in den USA alle FTR-Modelle von 2019 bis 2022 in die Werkstätten. Grund ist ein möglicherweise defekter Kühlwasserflansch.

Nach Continental muss in den USA KTM einen großen Rückruf wegen beschädigter Reifen starten....

Continental und KTM rufen in den USA zurück

Continental und KTM rufen in den USA zurück Reifenrückruf wächst weiter: TKC 80 und KTM betroffen Nach Continental muss in den USA KTM einen großen Rückruf wegen beschädigter Reifen starten....

In den USA ruft Honda Gold Wing-Modelle mit Schaltgetriebe zurück, weil im schlimmsten Fall der Motor absterben werden kann.

Rückruf für Gold Wing (2020 bis 2022) Absterben des Motors möglich In den USA ruft Honda Gold Wing-Modelle mit Schaltgetriebe zurück, weil im schlimmsten Fall der Motor absterben werden kann.

Verkehr & Wirtschaft