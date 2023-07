In diesem Artikel: Hero und Zero

Hero baut und verkauft für Zero

Der indische Motorradhersteller Hero, der drittgrößte der Welt, hat laut Reuters angekündigt, rund 60 Millionen Dollar in den amerikanischen Hersteller Zero Motorcycles zu investieren. Erst im März 2022 gründete Hero eine eigene Marke für Elektrofahrzeuge, Anfang September 2022 tat Hero sich mit dem staatlichen Energielieferant Hindustan Petroleum Corp zusammen, um gemeinsam den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu fördern. Nicht vergessen werden dürfen die 52 Millionen Dollar, die Hero in den indischen Elektroroller-Bauer Ather im April 2022 investierte. So gesehen hätte Hero alles zusammen, um groß in das Elektrogeschäft einzusteigen.

Hero und Zero Zero sollte nicht nur als Hersteller elektrischer Motorräder gesehen werden. Mit im Kerngeschäft ist bei den Kaliforniern Bau und Verkauf kompletter elektrischer Antriebssysteme, also Motor, Akku und Steuerungen. Prominentes Beispiel ist Polaris mit dem elektrischen 4×4 Ranger, dessen Antrieb von Zero entwickelt wurde. Und genau dieses Know-How möchte Hero sich wohl zunutze machen, um größere elektrische Antriebe oberhalb der Roller-Klasse zu entwickeln. Wann wir ein erstes Produkt der neuen Partnerschaft sehen, ist nicht bekannt.

Hero baut und verkauft für Zero Im Juli 2023 beschrieb die Hero Motor Corp in ihrem Jahresbericht die Kooperation mit Zero Motorcycles. Darin enthalten sind zwei interessante Neuigkeiten. Im ersten Schritt wird Hero die aktuellen Modelle von Zero nach Indien importieren und verkaufen, der zweite Schritt soll sein: Hero wird die Zero-Modelle in Indien herstellen. Ob das bedeutet, es entsteht eine komplett neue Fertigung in Indien oder Zero schickt die montagebereiten Einzelteile zu Hero im Completely-Knocked-Down-Prinzip ist nicht bekannt.

