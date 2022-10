Honda Elektrofahrplan Erste Elektro-Honda heißt EM:1e

Honda möchte ab spätestens 2040 alle motorisierten Zweiräder klimaneutral betreiben. Dazu zählen im ersten Schritt über 10 neue Elektromotorräder in allen Leistungsklassen bis 2025, von denen bis 2030 jährlich 3,5 Millionen Stück verkauft werden sollen. Parallel rüstet Honda-Modelle in Südamerika und Indien konsequent auf den FlexFuel-Betrieb mit E100-Sprit um, zum klimaneutralen Betrieb von Verbrennern.

Drei große Elektro-Kräder bis 2025

Teil der Elektrostrategie sind die sogenannten Fun Ev's. Drei Modelle vergleichbar größer als 125 Kubik stehen auf dem Plan. Ergänzt von elektrischen Modellen für Kinder. Sie sollen auf den Märkten in Japan, Europa und den USA angeboten werden, und Honda möchte bei den Fun Ev's auf Festkörperbatterien setzen. Passend dazu ist eine etwas ältere Präsentation von Honda, in der von einem A1-Modell (125er) schon 2024 gesprochen wird.

Honda

Pendlerroller mit Tauschakku

Die zweite Säule, auf die Honda seine Elektrostrategie stützt, sind Pendlerfahrzeuge. Zum einen höchstwahrscheinlich Roller der AM- (50er) und A1-Klasse (125er), die für den innerstädtischen Transportbetrieb genutzt werden. Zum anderen möchte Honda ab 2024 zwei entsprechende Pendlerroller für die täglichen Wege in Asien, Europa und Japan anbieten. Die gewerblichen Pendler und die Modelle in Asien werden wohl an das Honda-eigene Akku-Tauschsystem MPP (Mobile Power Pack) angeschlossen. Für die Märkte in Europa und den USA ist das noch nicht gänzlich sicher, Honda spricht dabei klar von anderen Energiequellen, wenn Marktentwicklung und Nutzungsverhalten das bedingen.

Honda

EM:1e: Kleine E-Roller für China und die Welt

Dritte Säule von Honda in Sachen Elektro sind die Electronic Mopeds zwischen 25 und 50 km/h und die Electric Bicycles bis 25 km/h, deren größter Markt derzeit China ist. Also kleine Elektroroller und elektrisch unterstützte Fahrräder. In diesem Bereich möchte Honda bis 2024 fünf kompakte und günstige Modelle anbieten. Neben Japan und China auch in anderen aisatischen Ländern sowie in Europa. Und eines dieser Modelle wird wohl EM:1e heißen. Darauf weisen Markenanmeldungen in den genannten Regionen hin. Liegen wir mit unseren Vermutungen richtig, gäbe das den Start einer Modellreihe mit Modellnamen wie EM:2e, 3e etc. bekannt. Wobei: die "1" könnte auch ein kleines "L" sein, was auf die Abkürzung "light electric" hinweisen würde. In einer Patentzeichnung ist ein entsprechendes Mofa-Modell zu sehen. Mit Radnabenmotor und Pedalen zum Kettenantrieb. Der Akku scheint unter der Fußplatte zu liegen, das Design ist nüchtern, schnörkellos und doch ansprechend gestaltet.

Honda

Honda

Zusammenarbeit der Big 4

Für den Betrieb des Batterietauschsystems gründeten die vier großen japanischen Hersteller Yamaha, Kawasaki, Suzuki und Honda das Unternehmen Gachaco. Ziel ist, einen Sharing-Service für Kraftrad-Batterien anzubieten und die Infrastruktur zu entwickeln. Zusätzlich vereinbarten die vier großen Motorradbauer einen Standard für tauschbare Batterien.

Umfrage Wie steht ihr zum Elektromotorrad? 34765 Mal abgestimmt Kommt für mich nicht in Frage. Für den urbanen Verkehr die Zukunft des Zweirads. Am Elektromotorrad führt kein Weg vorbei. mehr lesen

Fazit

Ab 2040 soll bei Honda-Autos Schluss mit konventioneller Antriebstechnik sein. Auch die Motorradsparte wird sich auf Änderungen einstellen müssen. Einen ersten Fahrplan hat Honda im Herbst 2022 bekannt gegeben. Dem folgte eine Markenanmeldung mit möglichen Modellnamen und kurz darauf ein Patent mit dem Design eines Elektro-Mofas.