Honda, Yamaha, KTM, Piaggio, Sinbon Konsortium für Tauschbatterien wächst

Die Zweiradhersteller Honda, Yamaha, KTM und Piaggio unterschrieben am 6. September 2021 eine Vereinbarung zur Gründung des Swapable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC), also ein Konsortium für austauschbare Batterien für Motorräder und leichte Elektrofahrzeuge.

Standard-Akku definieren

Die Gründungsmitglieder des Konsortiums sind der Ansicht, dass ein standardisiertes System für tauschbare Batterien sowohl den weit verbreiteten Einsatz von leichten Elektrofahrzeugen fördert als auch zu einem nachhaltigeren Lebenszyklusmanagement von im Verkehrsbereich eingesetzten Batterien beiträgt.

Durch das Erweitern der Reichweiten, Verkürzung der Ladezeiten und Senkung von Fahrzeug- und Infrastrukturkosten werden die Hersteller versuchen, auf die Hauptbedenken der Kunden hinsichtlich der Zukunft der Elektromobilität zu reagieren. Neu im Boot des Konsortiums ist der taiwanesische Hersteller Sinbon, ein Spezialist für Ladeinfrastruktur. Sinbon soll das Tausch-System technisch entwickeln: die fahrzeug-internen Komponenten sowie die Tauschstationen. Erfahrung hat Sinbon mit Tauschakkus. Nach eigener Aussage hat Sinbon bereits über 800.000 Tauschbatterien in unterschiedlichen Konfigurationen im Umlauf.

Weitere Partner herzlich willkommen

Ziel des Konsortiums ist es, die standardisierten technischen Spezifikationen des austauschbaren Batteriesystems für Fahrzeuge der Kategorie L (Motorräder, leichte Elektrofahrzeuge, Quads und Trikes) festzulegen. Durch enge Zusammenarbeit mit entsprechenden Interessensgruppen und nationalen, europäischen und internationalen Normungsgremien werden die Gründungsmitglieder des Konsortiums internationale, technische Normen mitgestalten.

Das Konsortium hat seine Aktivitäten im Mai 2021 aufgenommen, nachdem am 1. März bereits ein Letter of Intent, also eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde. Die vier Gründungsmitglieder ermutigen alle Interessensgruppen, sich der Unternehmung anzuschließen, um das Fachwissen des Konsortiums zu bereichern.

Die Gründungsmitglieder repräsentieren die Marken Honda, KTM, Husqvarna, GasGas, Yamaha, Piaggio, Vespa, Moto Guzzi und Aprilia.

Fazit

Auf dem Weg zum elektrisch angetriebenen Zweirad gehen die Hersteller einen ersten gemeinsamen Weg. Um gegen die Reichweitenangst der Kunden anzugehen, planen sie gemeinsam einen Standard für ein Batterietauschsystem. Neu an Bord ist ein Spezialist für Ladeinfrastruktur.