Blinker-Patente von BMW Der Blinker spielt Verstecken

Beim Sport werden Blinker nicht gebraucht, da stören sie nur. Jenseits des öffentlichen Straßenverkehrs, also auf abgesperrten Rundkursen oder Off-Road. Man kann daran hängenbleiben oder draufstürzen, außerdem zählt beim Racing bekanntlich jedes Gramm Gewicht, das gespart werden kann.

Abschrauben und wieder anschrauben

Üblicherweise schrauben Motorsportler also für ihre Zwecke die Blinker ab. Falls es sich jedoch um ein Fahrzeug handelt, das auch im öffentlichen Straßenverkehr genutzt wird, ist das wiederholte Ab- und Anschrauben ziemlich mühsam. Selbst wenn manche Hersteller den Besitzern mancher sportlichen Modelle mit relativ leicht zugänglichen Blinkern samt Elektrik ein Stück weit entgegenkommen – ohne Werkzeug geht das in der Regel nicht.

Im Handumdrehen verschwinden lassen

Viel einfacher könnte das mit neuen Entwicklungen werden, die offenbar von BMW als Patent angemeldet wurden. Dabei handelt es sich um zwei verschiedene, gleichermaßen innovative Konstruktionen, mit denen die Blinker praktisch im Handumdrehen verschwinden – und auch wieder zurückkommen.

Einschieben und wieder herausziehen

Eine der Patentzeichnungen zeigt einen Mechanismus, mit dem die Blinker ein- und ausgefahren werden können. Hierbei werden sie in Hohlräume eingeschoben oder aus diesen herausgezogen. Ein simpler Ansatz, allerdings mit den Nachteilen, dass für die Hohlräume entsprechend Platz vorgehalten werden muss, und dass die Blinker, je nach Platzverhältnissen, nicht vollständig verschwinden. Am Beispiel der Zeichnung ist zu sehen, dass die Blinker in der eingeschobenen Position immer noch einige Zentimeter herausragen. Ein Vorteil wäre dabei indes die Blinkfunktion, wenn auch eingeschränkt.

Einklappen und wieder ausklappen

Insgesamt überzeugender sieht jedoch die andere Patentzeichnung aus. Die sieht einen Klappmechanismus vor, mit dem die Blinker in eingeklappter Position nahezu vollständig verschwinden. Oder zumindest ganz aus dem Weg geräumt werden. Zwar beansprucht auch diese Lösung etwas Platz und bringt etwas Gewicht mit sich, doch mit den aktuellen, recht zierlichen Blinkern an den meisten BMW-Modellen erscheint das mit vertretbarem Aufwand durchaus praktikabel.

Markteinführung noch unklar

Wann genau BMW diese Patente angemeldet hat, wie weit der jeweilige Entwicklungsstand ist und ob beziehungsweise wann derartige Blinker in die Serienfertigung einfließen, ist nicht bekannt. Am wahrscheinlichsten wäre die Markteinführung bei einer GS oder bei einer RR. Denkbar ist auch, dass Spezial-Blinker optional als Sonderausstattung oder Originalzubehör angeboten werden.

Fazit

Eine technische Innovation von BMW, die ausnahmsweise einfach nur praktisch wäre und ganz ohne Elektronik auskäme: Blinker zum Einschieben oder Einklappen. Darauf hätte tatsächlich schon früher jemand kommen können. Wir sind gespannt, ob und wann BMW das in Serie bringt.