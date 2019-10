Leicht erhöhte Chrom-VI-Werte Polo ruft Lederhalstuch zurück

Spirit Motors Retro-Style Lederhalstuch 1.0 Schwarz lautet die vollumfängliche Produktbezeichnung, für das der Bekleidungs- und Zubehörfilialist Polo nun einen Rückruf eingeleitet hat. Grund sind erhöhte Chrom-VI-Werte. Diese können in seltenen Fällen allergische Reaktionen auslösen. „Da eine Sensibilisierung der Haut nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen ist, ziehen wir dieses Produkt vorsorglich vom Markt zurück.“, so das Statement von Polo.

Halstuch umtauschen oder Geld zurück

Die betroffenen Kunden werden gebeten, das Lederhalstuch zurückzusenden oder in einem beliebigen Polo-Store zurückzugeben. Bei Rückgabe gibt es entweder einen gleichwertigen Ersatz oder der Kaufpreis wird erstattet. Zur Rückgabe oder bei weiteren Fragen wendet euch bitte an die Polo-Mitarbeiter im Store oder telefonisch an den Kundenservice unter folgender Rufnummer: 02165/8440-400

Chrom und Leder

Chrom an sich ist nicht gesundheitsschädlich – wichtig ist, welche römische Ziffer dahintersteht und in welcher Konzentration es im Leder vorkommt. Chrom III beispielsweise ist ein lebensnotwendiges Spurenelement und in jedem tierischen und pflanzlichen Gewebe zu finden. Mit Chrom III werden die meisten Leder gegerbt, also konserviert und für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Für Chrom VI wiederum gibt es gesetzliche Grenzwerte, da es gesundheitsschädlich sein kann und es bei einer Allergie zu Hautreaktionen wie beispielsweise Schwellungen, Blasen, juckenden roten Stellen und Abschuppungen kommen kann.