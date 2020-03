Motorrad fahren in Corona-Zeiten Motorradtouren nicht mehr erlaubt

Überall in Europa werden von den Regierungen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus angeordnet. Dazu gehören auch Einschränkungen der persönlichen Mobilität. Damit sind Motorradtouren untersagt.

Kontaktverbot, Ausgangssperre, Quarantäne – die Maßnahmen heißen unterschiedlich, zielen aber europaweit auf den gleichen Effekt ab. Man will die Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen. Dazu wird die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt, das Zusammentreffen von größeren Gruppen verboten.

Spritztour kann teuer werden

Bislang gab es allerdings kein explizites Verbot sich sein Motorrad zu schnappen und die sehr verkehrsarmen Straßen für eine Spritztour zu nutzen. Das haben in den vergangenen Tagen augenscheinlich auch zahlreiche Motorradfahrer ausgiebig getan. In Bayern beispielsweise in sehr exzessiver Art und Weise. Wie die Polizei mitteilt, wurde auf der Bundesstraße zwischen Tegernsee und Achenpass ein Motorradfahrer mit Tempo 210 erwischt. Auch auf anderen bei Motorradfahrern beliebten Strecken wurden rennähnliche Szenen beobachtet. Selbst auf eigentlich für Motorradfahrer gesperrten Strecken wurde eifrig gefahren.

Dabei sind die von der Bundesregierung verhängten neuen Regeln zum Corona-Virus eigentlich eindeutig. Regel 4 besagt:

Diese Wege dürfen Sie machen:

- Sie dürfen die Wohnung verlassen, wenn es nötig ist.

- Sie dürfen die Wohnung verlassen, wenn Sie

zur Arbeit müssen,

einkaufen gehen,

zum Arzt müssen,

an ganz wichtigen Terminen teilnehmen,

zum Beispiel an Prüfungen,

zum Beispiel an Prüfungen, an der frischen Luft Sport machen

oder spazieren gehen.

Der letzte Punkt umfasst dabei nicht Motor-Sport. Die Polizei Bayern teilt dazu eindeutig mit: Motorradfahren zum reinen Vergnügen ist nicht erlaubt. Für eine Fahrt mit dem Motorrad muss ein triftiger Grund (siehe oben) vorliegen. Auch eine Fahrt zur Werkstatt (Termin) ist zulässig. Die Regelungen in Bayern sind sogar noch schärfer. Hier heißt es: Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung zu kontrollieren. Im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe durch den Betroffenen glaubhaft zu machen.

Auch im EU-Ausland ist Motorradfahren untersagt

Zuletzt hatte Belgien Freizeitbikern, die den Sinn dieser Anordnungen immer noch nicht verstanden haben, einen Riegel vorgeschoben. Die belgische Regierung verbietet mit seinem seit dem 18. März gültigen Dekret explizit Fahrten mit dem Motorrad und anderen motorisierten Zweirädern, die nicht absolut notwendig sind. Das Fahrverbot trifft in gleichem Maß aber auch Autofahrer. Die Cabrio-Spritztour ist also ebenfalls tabu. Ausgenommen sind nach wie vor Fahrten zum Arbeitsplatz oder zum Arzt. Die Anordnung ist aktuell bis zum 5. April befristet.

Die belgische Regierung erinnert zudem an die geltenden Strafen gegen die ausgesprochenen Auflagen. Die Geldbußen für Zuwiderhandlungen liegen zwischen rund 200 und knapp 4.000 Euro. Auch sind Haftstrafen zwischen 8 Tagen und drei Jahren als Strafe möglich.

Auch Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien hatten zuvor schon klargestellt, dass Fahrten mit Auto und Motorrad auf das absolut Notwendigste beschränkt bleiben sollen. Auch hier werden keine Spritztouren toleriert.