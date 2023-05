Motorrad-Neuzulassungen in Europa 1. Quartal 2023 Deutschland in den Top 5 Motorradmärkten in Europa

253.859 Motorräder wurden in den ersten 3 Monaten des Jahres 2023 in Europa neu zugelassen. Darunter fallen alle Fahrzeuge der Kategorie L3, also 125er, größere Krafträder und elektrische Fahrzeuge. 54.964 davon wurden in Deutschland neu zugelassen, was den deutschen Markt auf Platz 2 hievt nach den ersten 3 Monaten des Jahres. Die Fotoshow zeigt die beliebtesten Motorräder der ersten Monate 2023 in Deutschland.

Die größten Motorradmärkte in Europa

Die 5 größten Motorradmärkte Europas bestehen aus Frankreich, Spanien, Italien, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Auf Platz 1 mit 78.997 Neuzulassungen im 1. Quartal 2023 liegt Italien, wo man sich über ein Plus von 31,1 Prozent zum Vorjahr freuen kann. Platz 2 nimmt Deutschland ein, mit einem Plus von 13,2 Prozent auf 54.964 Einheiten. Platz 3 geht an Frankreich mit 48.945 Stück und 7,1 Prozent Plus zu 2022.

Der spanische Markt wuchs in den ersten 3 Monaten um 13,4 Prozent auf 44.127 Einheiten, während das Vereinigte Königreich mit nur 1,7 Prozent kaum wächst und stabil bei 26.826 Neuzulassungen auf Platz 5 kommt.

1 Million Motorrad-Neuzulassungen in Europa 2023?

Die 253.859 neu zugelassenen Motorräder in den 5 größten europäischen Märkten entsprechen einem Plus von 15,5 Prozent zum Vorjahr. Das schloss am Ende mit 950.437 Einhheiten und verpasste knapp die magische Million. Schnelle Rechner wissen: Geht 2023 so weiter, könnten die Top-5-Märkte die Millionen-Marke knacken.

Elektro boomt auf niedrigem Niveau

Interessant und teils völlig konträr zum Verbrennermarkt entwickelte sich im ersten Quartal 2023 der Markt der Elektromotorräder. Zwischen 89,9 Prozent Plus und 25,6 Prozent Minus schwanken die Stückzahlen in den Top 5. Insgesamt wuchs der E-Markt um 1,2 Prozent auf 8.890 Einheiten.

Größter Markt, weil stärkstes Wachstum: Deutschland. Um 89,9 Prozent auf 2.672 Stromer wuchs der Markt in den ersten 3 Monaten des Jahres. Auf Platz 2 folgt Frankreich mit 2.168 Einheiten nach einem kleinen Plus von 1,2 Prozent. Leicht geschrumpft auf 2.054 Stromer oder 2,3 Prozent steht Italien auf Platz 3.

Stark im Minus: Spanien mit 25,6 Prozent auf 1.561 Stück auf Platz 4. Noch stärker schrumpfte der britische Elektromarkt: 58,1 Prozent Minus bedeuten nur noch 435 neue Stromer auf den britischen Straßen.

Fazit

Die Top 5 der europäischen Motorradmärkte stehen nach dem ersten Quartal 2023 gut im Futter. 15,5 Prozent Plus oder 253.859 neue Zulassungen gab es, was bei gleichem Jahresverlauf über 1 Million neuer Motorräder entsprechen würde.

Die Top 5 der größten europäischen Motorradmärkte im 1. Quartal 2023 sind in Reihenfolge: Italien mit 78.997 Neuzulassungen, Deutschland mit 54.964, Frankreich mit 48.954, Spanien mit 44.127 und UK mit 26.826.