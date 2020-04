Motorrad-Neuzulassungen März 2020 Top 20 der beliebtesten Motorräder

Auch die Bänder der Motorradhersteller stehen in vielen Fabriken still. Oft fehlen Teile für die Produktion, die derzeit aus Asien oder Italien nicht geliefert werden können. Das ist aber nicht der Grund für den Einbruch des Motorradmarkts im März. Das Minus ist darauf zurückzuführen, dass die Modelle, die bei den Händlern zum Verkauf parat stehen, derzeit nicht verkauft werden können, da für über die Hälfte des Monats März 2020 viele Geschäfte aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen der Corona-Pandemie schließen mussten. Hinzu kommt, dass viele Zulassungsstellen nur sehr eingeschränkt oder gar nicht geöffnet haben. Wenn ihr hierzu Genaueres lesen möchtet, dann empfehlen wir euch diesen Artikel zum Thema Zulassungsstellen in Zeiten von Corona.

Gewerbliche Neuzulassungen verhältnismäßig hoch

Naheliegend ist auch, dass die Zulassungen auf "juristische Personen", also die gewerblichen Zulassungen, verhältnismäßig hoch sind. Das kennen wir schon aus den Wintermonaten der Vorjahre, wird aber dieses Jahr noch dadurch verstärkt, dass es wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sehr viel weniger private Neuzulassungen gibt. Und in Bundesländern, in denen eine Ausgangsbeschränkung gilt, wie in Bayern beispielsweise, stellt sich sowieso die Frage: Warum ein Motorrad im März kaufen, wenn ich noch nicht mal weiß, ob ich im April oder Mai wieder eine Tour machen darf? Wo Motorradtouren derzeit erlaubt sind und wo nicht, lest ihr hier.

Neben den Motorrädern verlieren im März auch die Leichtkrafträder – aber immerhin nur 2,7 Prozentpunkte. Bei den großen Rollern sieht es dafür umso schlimmer aus, hier beläuft sich das Minus auf 35 Prozent. Doch es gibt auch ein Plus bei den Neuzulassungen der motorisierten Zweiräder im März 2020: die Leichtkraftroller legen um 21,5 Prozent zu. 2.133 Exemplare wurden erstmals angemeldet. Im März 2019 waren es 1.756 Einheiten.

In der Tabelle unten seht ihr die Top 20 der Motorrad-Neuzulassungen vom März 2020. In der Bildergalerie geben wir auch die gewerblichen Zulassungen an (Angaben in Prozent; im Verhältnis zum Gesamtzeitraum Januar bis einschließlich März 2020).