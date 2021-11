Motorrad-Neuzulassungen Oktober 2021 Unter Vorjahr, aber über Vorvorjahr

18 Prozent minus gegenüber dem Vorjahr – das hört sich dramatisch an, lässt sich aber undramatisch einordnen: Im Oktober 2020 verschob sich durch die Lockdowns in Deutschland alles weiter nach hinten, so dass die Zulassungszahlen im Vorjahresmonat höher lagen als üblich.

Zum Vergleich:

Zweirad-Neuzulassungen im Oktober 2021: 10.487

Zweirad-Neuzulassungen im Oktober 2020: 12.723

Zweirad-Neuzulassungen im Oktober 2019: 8.084

Zweirad-Neuzulassungen im Oktober 2018: 7.825

Zweirad-Neuzulassungen im Oktober 2017: 6.490

Leichtkrafträder mit -32,3 Prozent

Vor allem die Leichtkrafträder müssen nach mehreren boomenden Monaten im Oktober 2021 ein Minus von 32,3 Prozent verschmerzen. Bei den Motorrädern sind es -21 Prozent, bei den Leichtkraftrollern -7,4 Prozent und die Roller mit über 125 Kubik Hubraum dürfen sich über ein Plus von 2,5 Prozent freuen.

20 beliebteste Motorräder im Oktober

Da wir es im Oktober 2021 mit eher niedrigen Stückzahlen zu tun haben, stehen auch nicht durchweg die üblichen Größen in den Top 20 oder verteilen sich zumindest neu. Die kleine Honda Rebel beispielsweise klemmt sich direkt hinter die R 1250 GS. Und auch die neue große Rebel hält Einzug in die Top 20.

Auf Rang 3 positioniert sich die Yamaha Ténéré 700. Weit oben, auf Platz 5, mischt auch die Royal Enfield 350 fleißig mit und schafft es damit schon zum zweiten Mal ins Ranking der 20 beliebtesten Motorräder in Deutschland. Wir vermuten mal, dass aktuell vor allem die Verfügbarkeit eine der einflussreichsten Größen für die Zulassungsstatistik ist.

Harley Sportster S neu dabei

Aber auch andere Hintergründe, wie beispielsweise die Entspannung an der Strafzollzoll-Front dürften nicht ohne Wirkung geblieben sein, wie wir an 3 in den Top 20 platzierten Harleys ablesen können. Ganz neu dabei ist die Harley-Davidson Sportster S, die direkt auf Platz 4 der Motorrad-Neuzulassungen schoss. Wie MOTORRAD-Leserinnen und -Leser sie beim Leser-Test fanden, steht hier.