Motorradmuseum Hochgurgel steht bald wieder Ausstellung am Timmelsjoch soll im Winter eröffnen

Der Schock sitzt heute noch tief. Über Nacht brennt in wenigen Stunden das Motorradmuseum Hochgurgl an der Mautstation Timmelsjoch komplett nieder. Am 18. Januar 2021 um 4 Uhr nachts wird der Brand vom Betreiber an die Feuerwehr gemeldet. Am Mittag des gleichen Tags steht fest: Alles ist verbrannt. Ohne Personenschaden, aber gut 300 Motorräder und 15 Autos sind den Flammen zum Opfer gefallen. Auslöser ist ein defektes Display in der Ausstellung. Doch: Der Aufbau ist im vollen Gange. Das Museum soll im Winter 2021 schon wieder eröffnet und größer werden. Unsere Kollegen von www.tv22.tv halten uns monatlich über die Fortschritte auf der Baustelle auf dem Laufenden.

Aufbau voll im Gange

"Du, es nutzt nix. Wir müssen es wiederaufbauen. Wir wollen es aufbauen", sagt Alban Scheiber kurz nach der Zerstörung des Lebenswerks im Januar 2021. Er steht in diesem Moment auf der 4.000 Quadratmeter großen Fläche, an der das neue Museum entstehen soll. Das neue Museum wird im oberen Bereich gut doppelt so groß werden. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. Attila Scheiber ist sich sicher, dass im Winter 2021 das Museum wieder "aufgeschlossen" werden kann, das Wort Eröffnen will er nicht stehen lassen, was die positive Einstellung der Zwillinge unterstreicht.

Erweiterung schon geplant

Der schnelle Fortschritt an der Mautstation Timmeljoch ist auch durch die bereits vor dem Brand laufenden Erweiterungspläne zu erklären, so kann Zeit gespart werden. Doch es soll nicht wieder ein reines Museum werden: "Der museale Auftrag bleibt erhalten…aber wir wollen mehr eine Erlebniswelt bieten", sagt Attila weiter, der Anspruch ist auch Nicht-Motorradfahrern etwas zu bieten. Dabei sollen die bereits zugesagten 250 Motorräder von Sammlern aus aller Welt beitragen.

Fazit

Was willst du sonst machen? So klingt es aus den Mündern der Scheiber-Zwillinge auf der Baustelle.

Richtig so: Das Museum soll wieder aufgebaut werden. Das Feuer war zwar ein heftiger Schlag für die Macher, Sammler und die Motorradkultur, aber kein K.O.. Asche ist eben ein fruchtbarer Boden für Neues. Und das soll das neue Museum auch werden.