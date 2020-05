Neuzulassungen im April 2020 Top 20 der beliebtesten Bikes

Die Corona-Krise hat auch in Sachen Neuzulassungen Spuren hinterlassen. Entsprechend sind die Zahlen im April erwartungsgemäß deutlich zurückgegangen. Angeführt wird die Top 20 von der BMW R 1250 GS, gefolgt von der Kawasaki Z 900 und der Honda Rebel.

Lagen die prozentualen Rückgänge der Motorrad-Neuzulassungen im März 2020 bei den meisten der Hersteller wenn überhaupt dann nur knapp im zweistelligen Bereich, sind die Minuszahlen für den April erwartungsgemäß überall noch mal deutlich weiter in den roten Bereich gewandert. Kein Wunder, denn drei von etwas über vier Wochen war für die Händler wegen des Corona-Lockdowns im April kein regulärer Verkaufsbetrieb möglich. Und wo sich Händler und Käufer arrangierten und einigen konnten, machten geschlossene oder nur im Notbetrieb geöffnete Kfz-Zulassungsstellen dem gemeinsamen Willen oft genug einen Strich durch die Rechnung.

Autoverkäufe noch stärker betroffen

Erstaunlich, dass der Gesamtrückgang an Neuzulassungen bei den Motorrädern im April trotz alledem nur ein Minus von 26,2 Prozent verglichen mit April 2019 ausmacht, dasselbe gilt für Leichtkrafträder (gesamt: 1.852 Stück) – bei den Autoverkäufen betrug das Gesamtminus im April über 60 Prozent.

Hersteller. Die Vespa Primavera 125 konnte im April 2020 insgesamt 333 Neuzulassungen verbuchen.

Fast gar nicht rückläufig trotz überwiegend geschlossener Händler war die Zahl der im April neu zugelassenen Leichtkraftroller: nur knapp minus vier Prozent (gesamt: 2.051 Stück), was Branchenkenner auf die neue "A1 in B"-Führerscheinregelung zurückführen. Bei den Motorrädern zeigt sich die Reihenfolge der Hersteller vorn unverändert. Von hinten her hat Triumph aufgeholt und Suzuki vom bisherigen Platz sieben verdrängt.

BMW R 1250 GS im April mit 927 Neuzulassungen

Angeführt wird das Ranking im April übrigens von der BMW R 1250 GS, die 927 Neuzulassungen verbuchen konnte. Damit kommt die BMW-Reiseenduro im Gesamtjahr 2020 auf insgesamt 3.955 Neuzulassungen. Auf den Plätzen folgen die Kawasaki Z 900 mit 438 Neuzulassungen und die Honda CMX 500 Rebel mit 277 Neuzulassungen im April.

Hersteller Auch im April 2020 hat die BMW R 1250 GS die Nase vorn.

Insgesamt haben es übrigens sechs Modelle von BMW ins Ranking geschafft. Honda und KTM haben jeweils ganze vier Modelle in den Top 20 der Neuzulassungen im Aprl 2020 untergebracht. Yamaha stellt immerhin drei Modelle, während sich Kawasaki mit zwei Modellen zufrieden geben muss, die allerdings weit oben im Ranking platziert sind. Mit der Street Bob hat es auch ein Modell von Harley-Davidson in die Top 20 geschafft. Bei den Leichtkrafträdern mit 125 cm³ hat die KTM 125 Duke (233 Neuzulassungen) die Nase im April vorn, gefolgt von der Yamaha MT-125 (181 Neuzulassungen) und der Honda CB 125 R (172 Neuzulassungen). Bei den 125er-Rollern konnte vor allem die Vespa Primavera 125 punkten, die 333 Neuzulassungen im April 2020 verbuchen konnte.

Top 20: Motorrad-Neuzulassungen im April 2020 Platzierung Modell Neuzulassungen im April 2020 Gesamt-Neuzulassungen 2020 1. BMW R 1250 GS 927 3.955 2. Kawasaki Z 900 438 1.338 3. Honda CMX 500 Rebel 277 420 4. Kawasaki Z 650 251 820 5. KTM 390 Duke 240 589 6. Yamaha MT-07 236 744 7. Yamaha Ténéré 700 208 706 8. KTM 690 SMC 207 707 9. Honda CB 650 R 194 636 10. KTM 790 Duke 192 649 11. BMW R 1250 RS 186 808 12. KTM 1290 Super Duke R 167 486 13. Yamaha MT-09 158 485 14. Honda CRF 1100 L Africa Twin 152 512 15. BMW S 1000 XR 149 501 16. BMW F 900 XR 145 493 16. BMW R 1250 R 145 651 18. BMW S 1000 RR 143 698 19. Harley-Davidson Street Bob 140 409 20. Honda CBR 650 R 139 380

Fazit

Der Rückgang der Neuzulassungen im April 2020 dürfte kaum jemanden verwundern, schließlich können neue Zweiräder nur dann verkauft werden, wenn die Händler geöffnet haben. Allerdings zwang die Corona-Krise selbige dazu, ihre Tore über einen längeren Zeitraum zu schließen. Es ist allerdings gut möglich, dass die zukünftigen Neuzulassungsstatistiken davon profitieren werden, da Händler mittlerweile bekanntlich wieder geöffnet haben.