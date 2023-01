Neuzulassungen 125er in Deutschland 2022 Die beliebtesten Leichtkrafträder des Jahres

Solider Endspurt: Nach einem starken November und einem soliden Dezember kommen unterm Strich 31.966 neue Leichtkrafträder mit deutscher Zulassung in 2022 zusammen. Damit schließen die 125er-Motorräder 0,21 Prozent unter dem Vorjahr ab.

Marktanteile: Top 15 Hersteller 125er 2022

Stärkste Marke bei den Leichtkrafträdern war 2022 erneut Yamaha. 4.809 Neuzulassungen summieren sich aus den Erfolgsmodellen MT-125, YZF 125 sowie XSR 125 und stellen damit einen Marktanteil von 15 Prozent. Zwar musste Yamaha einige Federn lassen (- 323 Einheiten, – 1 Prozent), kann den erstarkten Hondas auf Platz 2 noch die Stirn bieten: 4.650 Einheiten bedeuten 14,5 Prozent Marktanteil für Honda. Bereits abgeschlagen auf Platz 3: Aprilia. 3.696 Neuzulassungen oder 514 mehr als 2021 ergaben ein Plus von 1,7 Prozent, was einen Marktanteil von 11,6 Prozent ergibt. Interessant: Kawasaki muss für 2022 ein Minus von 884 Einheiten hinnehmen (-2,7 Prozent Marktanteil), was die Grünen 4 Plätze im Ranking kostet. Bedeutet: Platz 10 für Kawasaki. Die Plätze 4 bis 15 zeigt die Tabelle.

Top 15 Hersteller 125er 2022 Rang Marke Neuzulassungen Marktanteil in % 1 Yamaha 4.809 15,0 2 Honda 4.650 14,5 3 Aprilia 3.696 11,6 4 Brixton 2.859 8,9 5 KTM 2.649 8,3 6 Betamotor 1.669 5,2 7 Tayo Motors 1.492 4,7 8 Hyosung 1.419 4,4 9 Fantic Motors 1.294 4,0 10 Kawasaki 1.213 3,8 11 Benelli 1.038 3,2 12 Pelpi 953 3,0 13 Husqvarna 733 2,3 14 Qingqi 586 1,8 15 KSR Moto 565 1,8

Top 20: Die beliebtesten 125er des Jahres 2022

Die Top 20 der beliebtesten 125er in Deutschland waren 2022 eine erfrischende Vielfalt an Marken und Konzepten. Zwar stand erneut die KTM 125 Duke mit 2.455 Einheiten auf Platz 1, doch ihr ist auf Platz 2 mit 2.248 Stück die Brixton BX 125 dicht auf den Fersen. Interessant an der Konstellation: Stellt die KTM wohl derzeit die modernste Technik, kommt die Brixton mit dem luftgekühlten 12-PS-Single mit der wohl ältesten Technik. Platz 3 erklomm 2022 erneut die Yamaha MT-125 mit 2.101 Einheiten. Dahinter folgen Beta, Aprilia, Honda und Tayo. Die im Details zeigen wir euch in der Bildergalerie.

Der Durchschnitts-125er-Fahrer

Aus der Neuzulassungsstatistik 2022 lässt sich der deutsche Durchschnittsfahrer ableiten. Und der sieht bei den Leichtkrafträdern folgendermaßen aus: Von 30.343 privaten Haltern waren 23.456 männlich (73,4 Prozent) und 6.887 weiblich (21,5 Prozent). Die Verteilung der Altersgruppen ähnelt der, die für die Kategorie "Motorräder" gilt: Die Altersgruppe mit den meisten Haltern ist die von 50 bis 59 Jahren, was 30,8 Prozent entspricht. Dicht gefolgt von der Gruppe zwischen 40 und 49 Jahren mit 9.239 Einheiten oder 30,4 Prozent. Die vermeintlich hauptsächlich jungen Halter unter 29 Jahren machen nur einen Anteil von 15,4 Prozent aus oder 4.667 Neuzulassungen. Und die Altersgruppe Ü60 macht zwar mit 2.604 Einheiten die kleinste Gruppe der Halter aus, kann mit 19 Prozent das größte und überhaupt das einzige Wachstum nachweisen. Der deutsche 125er-Fahrer ist laut Statistik also ein Mann zwischen 50 und 59 Jahren – was ein starker Kontrast zur Werbung ist, die uns fast ausnahmslos junge Menschen als Zielgruppe zeigen.

Umfrage Kennt ihr jemanden, der sich Dank der B196-Regelung eine 125er zugelegt hat? 21500 Mal abgestimmt Ja klar, ich selbst! Ja, ich kenne jemanden, der diese Möglichkeit genutzt hat. Nein, mir ist niemand bekannt. mehr lesen

Fazit

Das 125er-Jahr 2022 war kein Rekordjahr, aber solide. Nur knapp unter dem Vorjahr liegend, eng gestaffelt was die Modelle und Hersteller angeht, bleiben die Leichtkrafträder ein sehr diverses, interessantes Segment des deutschen Motorradmarkts.