Motorrad-Neuzulassungen September 2019 Top 20 der beliebtesten Modelle

Auch im September gibt die BMW R 1250 GS in Sachen Neuzulassungen den Ton an. Markensieger ist mit fünf Bikes im Ranking allerdings KTM.

528 Mal und damit beinahe doppelt so oft wie die auf Platz 2 platzierte Honda Africa Twin wurde die BMW R 1250 GS im September 2019 neu zugelassen. Insgesamt konnte das deutsche Erfolgsbike im Verlauf des Jahres bereits 8.857 Neuzulassungen verbuchen. Zum Vergleich: Die Yamaha MT-07, die dahinter platziert ist, kommt 2019 auf bisher 3.453 Neuzulassungen. Apropos MT-07: Im September landete das Naked Bike von Yamaha mit 236 Neuzulassungen auf dem dritten Platz.

KTM mit fünf Modellen vertreten.

Mit gleich fünf Modellen ist KTM im Ranking am häufigsten vertreten. Die erfolgreichste Österreicherin war dabei die 790 Duke mit 147 Neuzulassungen. Mit dabei sind zudem die 690 SMC (130 Neuzulassungen), 390 Duke (119 Neuzulassungen), 1290 Super Adventure/R (78 Neuzulassungen) und 790 Adventure (76 Neuzulassungen).

BMW Motorrad. Ungewohnter Anblick: die BMW R nineT Racer schafft es eher selten in die Top 20.

Ansonsten haben es insgesamt vier Modelle von BMW, darunter die BMW R nineT Racer, jeweils drei von Kawasaki, Yamaha und Honda geschafft. Auch Harley-Davidson und Suzuki sind mit jeweils einem Bike in den Top 20 der Neuzulassungen im September vertreten. Die Harley-Davidson Street kommt auf genau 100 Neuzulassungen; die Suzuki SV 650 konnte immerhin 85 Neuzulassungen auf sich verbuchen.

Neuzulassungen 125er

Die KTM 125 Duke bleibt bei den 125ern weiterhin ganz vorne. Im September wurde das KTM-Bike 254 Mal neu zugelassen. Insgesamt konnte das Naked Bike des österreichischen Herstellers im Jahr 2019 2.741 Neuzulassungen verbuchen. Im Jahresranking folgen die Honda CB 125 R mit 1.284 Neuzulassungen, dicht gefolgt von der Yamaha MT-125 mit 1.246 Neuzulassungen.

Hersteller. Die KTM 125 Duke ist das beliebste Bike bei den 125ern.

Neuzulassungen Roller

Bei den Rollern ist die Vespa Primavera das beliebteste Modell. Der Piaggio-Roller konnte 2019 bisher satte 1.675 Neuzulassungen verbuchen. Mit gehörigem Abstand folgen der Niu N-GT/M+ mit 833 Neuzulassungen, gefolgt von zwei weiteren Rollern aus dem Hause Piaggio (Vespa GTS 125 Super mit 691 Neuzulassungen und Liberty 125 mit 658 Neuzulassungen).

Zweiradmarkt entwickelt sich weiterhin positiv

Generell entwickelt sich der gesamte Zweiradmarkt in diesem Jahr recht positiv. Vergleicht man die Neuzulassungen von Januar bis September des letzten Jahres mit den Zahlen von 2019, kann ein Zuwachs von 6,54 Prozent verbucht werden. In absoluten Zahlen waren es zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr insgesamt 140.879 Neuzulassungen – in diesem Jahr sind es bisher 150.089 Neuzulassungen.

Hersteller. Die Vespa Primavera 125 ist der beliebteste Roller.

Die meisten Neuzulassungen wurden dabei in Bayern verzeichnet. 36.598 Zweiräder wurden dort neu zugelassen. Dahinter folgen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen mit 27.090 Neuzulassungen, Baden-Württemberg mit 24.850 Neuzulassungen und Niedersachsen mit 13.374 Neuzulassungen.