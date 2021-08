12 Handreiniger im Test Handwaschpasten für Schrauber

Das Angebot an Handreinigern ist recht üppig und durchaus unübersichtlich. Das hat einen ziemlich simplen Grund, denn Handreiniger – und ganz speziell Handwaschpasten – sind chemisch meist recht übersichtlich gestrickte Produkte, die sich relativ einfach produzieren lassen. In diesem Test geht es um Produkte, die in kleinen Mengen, möglichst bundesweit und in ganz normalen Drogerie-, Verbraucher- und Baumärkten zu bekommen sind.

1. Platz: Würth Handreiniger N-Super

mps-Fotostudio 1. Platz: Würth Handreiniger N-Super

Preis: 8,95 Euro für 250-ml-Flasche (gekauft bei: Würth, Stuttgart); Preis für 100 ml: 3,58 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 5,0; Trockensubstanz-Anteil 43,7 %; gute Kennzeichnung, Olivenkernpulver als Abrasivstoff, keine Allergene, keine Auffälligkeiten

Geruch/Konsistenz: minimaler Olivengeruch, weitgehend neutral; Konsistenz wie etwas flüssige Handcreme

Anwendung: geringer Materialeinsatz, sehr einfach zu verteilen, Reibmittel etwas zu spüren, befriedigendes Abspülen, etwas mehr Einsatz als bei klassischen Handwaschpasten erforderlich; Hände fühlen sich nach Reinigung wie mit einer Handcreme gepflegt an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz sehr gut, bei Textmarker gut bis sehr gut

Fazit: Chemisch völlig unkritisch; insgesamt ­relativ einfache Anwendung; sehr gute Reinigungsleistung bei Standardverschmutzung und auch bei ganz fiesem Schmutz gut bis sehr gut; teuer, aber sein Geld allemal wert und damit unterm Strich Testsieger.

MOTORRAD-Urteil: gut

2. Platz: Linda Handreiniger Citrus Power

mps-Fotostudio 2. Platz: Linda Handreiniger Citrus Power

Preis: 1,55 Euro für 200-ml-Tube (gekauft bei: dm-Drogerie Markt, Stuttgart); Preis für 100 ml: 0,78 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 6,6; Trockensubstanz-Anteil 33,5 %; gute Kennzeichnung, Abrasivstoff ist Gesteinsmehl (unter sehr ungüns­tigen Umständen sind ggf. Ablagerungen im Abfluss möglich)

Geruch/Konsistenz: nahezu geruchslos; Konsistenz wie etwas dünnflüssige, leicht krümelige Handcreme

Anwendung: geringer Materialeinsatz, sehr einfach zu verteilen, Reibmittel leicht zu spüren, einfaches Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung leicht klebrig an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut bis sehr gut, bei Textmarker bereits im ersten Durchgang gut bis sehr gut

Fazit: Chemisch insgesamt unkritisch; einfache Anwendung; gute bis sehr gute Reinigungsleistung bei Standardverschmutzung und auch bei ganz fiesem Schmutz; gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; keine echten Schwächen – verdienter zweiter Platz.

MOTORRAD-Urteil: gut

3. Platz: Go/On! Hand-Waschpaste

Preis: 2,49 Euro für 500-ml-Dose (gekauft bei: Hagebaumarkt, ­Brunsbüttel); Preis für 100 ml: 0,50 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 5,5; Trockensubstanz-Anteil 25,4 %; gute Kennzeichnung, Basis Holzmehl, enthält Allergene wie Citral, Limonene und potenziell hormonell aktives Paraben

Geruch/Konsistenz: leichter Holzgeruch; relativ feuchte, eher unauffällige Konsistenz

Anwendung: mittelgroßer Materialeinsatz, lässt sich einfach bis sehr einfach verteilen, wird schnell "cremig", Reibmittel etwas zu spüren, einfaches Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung etwas trocken an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut bis sehr gut, bei Textmarker bereits im ersten Durchgang gut bis sehr gut

Fazit: Chemisch eher unkritisch; einfache Anwendung; gute bis sehr gute Reinigungsleistung bei Standardverschmutzung und auch bei ganz fiesem Schmutz; sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und damit unterm Strich ein souveräner Podestplatz.

MOTORRAD-Urteil: gut

4. Platz: Eco-Fix Handwaschpaste

mps-Fotostudio 4. Platz: Eco-Fix Handwaschpaste

Preis: 1,69 Euro für 500-ml-Dose (gekauft bei: Edeka, Brunsbüttel); Preis für 100 ml: 0,34 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 8,2; Trockensubstanz-Anteil 33,6 %; gute Kennzeichnung, Basis Holzmehl, leicht alkalisch, unterstützt nicht den Säureschutzmantel der Haut

Geruch/Konsistenz: leichter Holzgeruch, weitgehend neutral; normale, unauffällige Konsis­tenz

Anwendung: mittelgroßer Materialeinsatz, sehr krümelig, etwas aufwendiger zu verteilen, Reibmittel deutlich zu spüren, relativ einfaches ­Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung etwas trocken an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut bis sehr gut, bei Textmarker bereits im ersten Durchgang gut bis sehr gut

Fazit: Relativ hoher pH-Wert, insgesamt aber noch unkritisch; Anwendung etwas aufwendiger; gute bis sehr gute Reinigungsleistung bei Standardverschmutzung und auch bei ganz fiesem Schmutz; hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und damit Kauftipp.

MOTORRAD-Urteil: gut

5. Platz: Linda Handwasch-Creme

mps-Fotostudio 5. Platz: Linda Handwasch-Creme

Preis: 1,95 Euro für 500-ml-Dose (gekauft bei: Rossmann, Stuttgart); Preis für 100 ml: 0,39 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 4,4; Trockensubstanz-Anteil 61,00 %; gute Kennzeichnung, als Abrasivstoff Magnesiumsulfat, welches sich im Abwasser rückstandsfrei auflöst

Geruch/Konsistenz: leichter Waschmittel­geruch; etwas feuchte, kristallin-krümelige Konsistenz

Anwendung: mittelgroßer Materialeinsatz, ­etwas krümelig, lässt sich aber relativ einfach verteilen, Reibmittel deutlich zu spüren, relativ einfaches Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung leicht klebrig an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut bis sehr gut, bei Textmarker gut

Fazit: Chemisch insgesamt unkritisch; relativ einfache Anwendung; gute bis sehr gute Reinigungsleistung bei Standardverschmutzung, schafft mit etwas Nacharbeit auch ganz fiesen Schmutz; gutes bis sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

MOTORRAD-Urteil: gut

6. Platz: Autosol Hand/Waschpaste

mps-Fotostudio 6. Platz: Autosol Hand/Waschpaste

Preis: 2,99 Euro für 500-ml-Dose (gekauft bei: Louis, Stuttgart); Preis für 100 ml: 0,60 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 4,8; Trockensubstanz-Anteil 26,7 %; gute Kennzeichnung, Basis Holzmehl, enthält Allergene wie Citral, Limonene und potenziell hormonell aktives Paraben

Geruch/Konsistenz: leichter Holzgeruch,

etwas parfümiert; leicht feuchte, unauffällige Konsis­tenz

Anwendung: relativ geringer Materialeinsatz, leicht krümelig, lässt sich aber noch einfach verteilen, Reibmittel deutlich zu spüren, einfaches Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung normal an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut bis sehr gut, bei Textmarker auch im zweiten Durchgang nur befriedigend

Fazit: Chemisch insgesamt eher unkritisch; relativ einfache Anwendung; gute bis sehr gute Reinigungsleistung bei Standardverschmutzung, kommt bei ganz fiesem Schmutz aber an seine Grenzen; gutes Preis-Leistungs Verhältnis.

MOTORRAD-Urteil: gut

7. Platz: Dr. Weber’s Nr. 1 Handwaschpaste

Preis: 1,95 Euro für 500-ml-Dose (gekauft bei: Müller, Stuttgart); Preis für 100 ml: 0,39 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 4,7; Trockensubstanz-Anteil 42,8 %; gute Kennzeichnung, Basis Holzmehl, keine Auffälligkeiten

Geruch/Konsistenz: ganz leichter Holzgeruch mit sehr dezenter Zitrusnote; etwas feuchte, leicht krümelige Konsistenz

Anwendung: mittelgroßer Materialeinsatz, ­etwas krümelig, lässt sich aber noch relativ einfach verteilen, Reibmittel deutlich zu spüren, einfaches Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung etwas trocken an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut bis sehr gut, bei Textmarker gut

Fazit: Chemisch unkritisch; relativ einfache ­Anwendung; gute bis sehr gute Reinigungsleis­tung bei Standardverschmutzung, schafft mit etwas Nacharbeit auch ganz fiesen Schmutz; gutes bis sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

MOTORRAD-Urteil: gut

8. Platz: Gut & Günstig Handwaschpaste

Preis: 2,49 Euro für 500-ml-Dose (gekauft bei: Edeka, Brunsbüttel);

Preis für 100 ml: 0,50 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 5,0; Trockensubstanz-Anteil 41,0 %; gute Kennzeichnung,

Basis Holzmehl, keine Auffälligkeiten

Geruch/Konsistenz: ganz leichter Holzgeruch; weiche, leicht feuchte Konsistenz

Anwendung: mittelgroßer Materialeinsatz, relativ krümelig, etwas aufwendiger zu verteilen, Reibmittel zu spüren, relativ einfaches Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung leicht klebrig an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut bis sehr gut, bei Textmarker auch im zweiten Durchgang nur befriedigend

Fazit: Chemisch unkritisch; Anwendung etwas aufwendiger; solide Reinigungsleistung bei Standardverschmutzung, kommt bei ganz fiesem Schmutz aber an seine Grenzen; gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

MOTORRAD-Urteil: gut

9. Platz: AZU Professional Handwaschpaste

Preis: 5,95 Euro für 1000-ml-Dose (gekauft bei: Heller & Soltau, St. Michaelisdonn); Preis für 100 ml: 0,60 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 6,2; Trockensubstanz-Anteil 17,1 %; außer dem Hinweis "sand- und silikonfrei" keine weiteren Inhaltsangaben

Geruch/Konsistenz: leicht kunststoffartiger, chemischer Geruch; sehr feuchte, pudding­artige Konsistenz

Anwendung: mittelgroßer Materialeinsatz, leicht krümelig, lässt sich einfach verteilen, Reibmittel leicht zu spüren, einfaches Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung etwas trocken an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut, bei Textmarker befriedigend bis gut, leichte Restspuren im zweiten Durchgang

Fazit: Die fehlenden Inhaltsangaben sind ein Unding, das kostet Punkte; relativ einfache Anwendung; solide Reinigungsleistung bei Standardverschmutzung, kommt bei ganz fiesem Schmutz aber an seine Grenzen; ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

MOTORRAD-Urteil: befriedigend

10. Platz: Caramba Handwaschpaste

mps-Fotostudio 10. Platz: Caramba Handwaschpaste

Preis: 5,39 Euro für 500-ml-Dose (gekauft bei: OBI, Heiligenstedten); Preis für 100 ml: 1,08 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 5,0; Trockensubstanz-Anteil 29,9 %; gute Kennzeichnung, Basis Holzmehl, enthält Allergene wie z. B. Limonene

Geruch/Konsistenz: deutlicher Holzgeruch; leicht feuchte, unauffällige Konsistenz

Anwendung: relativ geringer bis mittelgroßer Materialeinsatz, leicht krümelig, etwas aufwendiger zu verteilen, Reibmittel deutlich zu spüren, befriedigendes Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung etwas trocken an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut, bei Textmarker auch im zweiten Durchgang nur befriedigend

Fazit: Chemisch insgesamt unkritisch; Anwendung etwas aufwendiger; solide Reinigungs­leistung bei Standardverschmutzung, kommt bei ganz fiesem Schmutz aber an seine Grenzen; Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Standardhandwaschpaste nicht ganz befriedigend.

MOTORRAD-Urteil: befriedigend

11. Platz: Motul Handreiniger M4 Hands Clean

Preis: 6,99 Euro für 100-ml-Tube (gekauft bei: Louis, Hamburg); Preis für 100 ml: 6,99 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 9,3; Trockensubstanz-Anteil 59,4 %; gute Kennzeichnung, kein harter Abrasivstoff, stattdessen Kautschuk als Schmutzbinder, alkalisch, unterstützt nicht den Säureschutzmantel der Haut

Geruch/Konsistenz: geruchsneutral; Konsistenz wie Sonnencreme

Anwendung: geringer bis mittlerer Materialeinsatz, lässt sich einfach wie eine Creme verteilen, danach etwas aufwendiger, da der Einsatz ohne Wasser intensives Rubbeln erfordert, dabei entstehen kleine "Gummiwürste", die ggf. aus dem Waschbecken aufwendig zu entfernen sind; Handgefühl nach Reinigung angenehm

Reinigungswirkung: bei Normschmutz gut bis sehr gut, bei Textmarker nur bedingt befriedigend, Einsatz von Bürste kaum möglich

Fazit: Relativ hoher pH-Wert, insgesamt aber noch unkritisch; als Exot im Testfeld – Stichwort "Reinigen ohne Wasser" – gut bei Standardverschmutzung, kommt aber früh an Grenzen.

MOTORRAD-Urteil: befriedigend

12. Platz: Croldino Hand/Reinigungs/Creme

Preis: 2,75 Euro für 100-ml-Tube (gekauft bei: Rossmann, Stuttgart); Preis für 100 ml: 2,75 Euro

Chemische Analyse: pH-Wert 2,3; Trockensubstanz-Anteil 20,4 %; sehr säurelastig, keine abrasiven Stoffe vorhanden

Geruch/Konsistenz: ganz leichter Seifengeruch, recht neutral; Konsistenz wie Flüssigseife

Anwendung: geringer Materialeinsatz, lässt sich sehr einfach verteilen, keine Reibmittel zu spüren, etwas aufwendiges Abspülen, Hände fühlen sich nach Reinigung normal an

Reinigungswirkung: bei Normschmutz befriedigend, aber zweiter Durchgang erforderlich; bei Textmarker auch im zweiten Durchgang nur knapp ausreichend

Fazit: Auffällig niedriger pH-Wert, insgesamt aber noch unkritisch; einfache Anwendung; ­unterdurchschnittliche Reinigungsleistung, die fehlenden Abrasivstoffe rächen sich; Preis-Leistungs-Verhältnis unbefriedigend, für den Werkstatteinsatz nur bedingt geeignet.

MOTORRAD-Urteil: ausreichend

Handschuhe und unsichtbare Handschuhe

Wer vorsorgt, muss später nicht schrubben. Schon seit vielen Jahren leistet "rath’s pr88" gute Dienste. Das angenehm nach Amaretto duftende Mittel zieht sehr gut in die Haut ein, fettet nicht und sorgt für einen "unsichtbaren Handschuh", der sehr gut vor allen werkstattüblichen Verschmutzungen schützt. Das Griffgefühl bleibt voll erhalten. Der Handschutz lässt sich inklusive Schmutz einfach mit Wasser abspülen – und ist daher nicht für Arbeiten mit Wasser geeignet. 100-ml-Dose für UVP 2,62 Euro, Infos: www.rath.de.

Klaus Herder Schon seit vielen Jahren leistet "rath’s pr88" gute Dienste. Und der erstaunlich gefühls­echte Spontex Precision taugt auch als Motorrad-Schrauberhandschuh.

Der erstaunlich gefühls­echte Spontex Precision ist eigentlich ein für fummelige Haus und Gartenarbeiten gedachter Handschuh, taugt aber auch als Motorrad-Schrauberhandschuh, wenn’s schmierig wird. Um 6 Euro, Infos: www.spontex.de

Das sagt der Hautarzt

Dr. Dzingel Dr. med. Ralf Dzingel (57) ist in Stuttgart Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten (www.dr-dzingel.de). Als passioniertem Rennradfahrer ist ihm die Problematik stark verschmutzter Schrauberhände auch privat durchaus geläufig.

Wie sieht ein idealer Reiniger aus?

Das Beste ist ein pH-neutraler Reiniger, alles um den pH-Wert 5 ist ideal.

Welche sind die größten Sünden, die wir unseren Händen im normalen Alltag antun können?

Lösungsmittel und chromathaltige Stoffe wie zum Beispiel Zement sind Gift für die ungeschützten Hände. Zu häufige oder zu starke Reinigung ist es ebenfalls. Am schlimmsten ist die Kombination: Hände reinigen mit Lösungsmitteln wie Terpentin.

Wie reagiert die Haut auf Reizungen, wann kommt es zur Allergie?

Wenn der Säureschutzmantel der Haut zerstört wird, kann sie sich gegen Kontaktstoffe sensibilisieren, was zu einer Kontaktallergie führen kann. Eine Allergie kann sich sehr rasch zeigen, aber auch erst nach Monaten oder gar Jahren entstehen. Ich kenne Fälle, bei denen 20 Jahre alles gut ging, bevor es zur Allergie kam.

Was mögen denn unsere Hände besonders gern?

Regelmäßiges Einfetten ist sehr wichtig. Am besten mit einer guten Creme mit fünf bis zehn Prozent Harnstoff, damit bleibt die Haut elastisch. Fußsohlen und Handinnenflächen trocknen besonders stark aus, auch wenn wir früher auf ihnen gelaufen sind.

Ist die Qualität von Handcremes eine Frage des Preises?

Für Cremes aus dem gehobenen Drogeriesortiment und für Apothekenmarken gilt das durchaus. Für Parfümerieware nicht, da zahlt man fürs Label unnötig drauf.

So testet MOTORRAD

Zwei Tatorte kamen zum Einsatz, um den Handreinigern alles abzuverlangen: Labor und Werkstatt. Geschulte Chemikeraugen und erfahrene Schrauberhände waren aktiv, um zu beurteilen, was die Saubermacher draufhaben – Theorie und Praxis im Doppelpack. Die Testmuster kaufte MOTORRAD im freien Handel. Alle chemischen Untersuchungen und Tests erfolgten im Forschungs- und Entwicklungslabor der Alfred Kärcher SE & Co. KG (einer der bekanntesten Reinigungsgeräte-Hersteller).

Klaus Herder

Zuerst wurden die bei kosmetischen Produkten auf der Verpackung vorgeschriebenen Inhaltsstoff-Deklarationen überprüft und die angegebenen Stoffe qualitativ bewertet. Danach ermittelten die Kärcher-Chemiker den jeweiligen pH-Wert und Trockensubstanzanteil der Handreiniger. Es folgten mehrere Durchläufe auf der Wischtest-Maschine (Gardener-Test). Für den anschließenden Praxistest ging es in die Werkstatt des MOTORRAD-Redakteurs. Kärcher-Normschmutz (eine fiese Mischung aus Öl, Gesteinsmehl und Ruß) und liebevoll aufgebrachte Textmarker-Farbe ("Stabilo Boss grün" – extrem widerstandsfähig) bildeten die anspruchsvolle Schmutzpackung der Hände, die es nach Herstellervorgabe zu entfernen galt. Für ein möglichst realistisches Werkstatt-Szenario stand nur Kaltwasser zur Verfügung.

Fazit

Ein knappes Rennen: In Sachen Reinigungsleistung nehmen sich die vier Erstplatzierten nicht viel. Und auch auf den nachfolgenden vier Plätzen reicht es unterm Strich noch für das Urteil "gut". Dem potenziellen Handreiniger-Käufer bleibt also kaum etwas anderes übrig, als die einzelnen Produktbeschreibungen etwas näher zu studieren und zu entscheiden, was für ihn neben der Reinigungsleistung besonders wichtig ist: eine besonders einfache Anwendung, möglichst unbedenkliche Inhaltsstoffe oder doch hauptsächlich der Preis? Aber auch ohne intensives Text- und Tabellenstudium bleibt am Ende der Drecksarbeit eine beruhigende Erkenntnis: Extrem viel falsch machen kann man bei diesem Testfeld nicht. Höchstens etwas länger schrubben.