900er-Reihen-Twin aus China Möglicher Zweizylinder für Benelli

Aus China dringen immer neue Infos zu immer moderneren Motorradmotoren zu uns vor. Jetzt hat sich der chinesische Zweiradgigant Qianjiang, der in China unter dem Label QJ Motor Motorräder verkauft und zugleich seit 2005 Mutterkonzern von Benelli ist, einen neuen Parallel-Twin patentrechtlich schützen lassen.

Zweizylinder mit KTM-Anleihen

Der Zweizylinder wird in den Patentdokumenten unter dem Code QJ288MW geführt. Der neue Motor weicht deutlich von den bereits bekannten Konstruktionen ab, die mit 754 Kubikzentimeter Hubraum in verschiedenen Benelli-Modellen sowie mit 693 cm³ in diversen China-Modellen verbaut werden.

KTM Ganz offensichtlich haben die Chinesen beim KTM LC8c-Motor ganz genau hingeschaut.

Das Layout und auch das Erscheinungsbild des Zweizylinders lehnen sich deutlich an den KTM LC8c-Twin an, der als 790er und 890er in diversen Modellen der Österreicher seinen Dienst verrichtet. Ob dabei tatsächlich ein Techniktransfer von KTM zu QJ Motor stattfand ist nicht bekannt. Zwar hat QJ Motor über seinen Einstieg in die Moto3-Klasse mit KTM-Rennmaschinen eine Verbindung nach Mattighofen, andererseits ist der LC8c-Twin bereits an Wettbewerber CF Moto lizensiert. Wahrscheinlicher ist, dass sich QJ Motor einfach nur am erfolgreichen KTM-Twin orientiert. Solche "Nachbauten" haben in China ja durchaus Tradition.

Bis 900 Kubik denkbar

Erste Infos zur Technik liefert der Motor-Code. QJ steht für den Hersteller QJ Motor, die 2 steht für die Zahl der Zylinder und die 88 beschreibt traditionell die Größe der Bohrung. Hier lohnt wieder der Blick zu KTM: Auch der 790er-Zweizylinder verfügt über eine 88er Bohrung. Halten sich die Chinesen auch beim Hub an die KTM-Vorgaben, dann kommt der neue Reihenzweizylinder als 800er, wobei eine Aufstockung auf 900 cm² durch etwas mehr Bohrung drin sein dürfte.

Das wiederum liefert den Brückenschlag zu einem Detail, das seitlich am Zylinderkopf zu sehen ist. Hier prangt auf den Patentbildern ein TnT-Schriftzug. Wir erinnern uns – unter dem TnT-Label liefen schon früher Benelli-Modelle. Zudem hatte QJ Motor im September 2020 angekündigt mit der Marke Benelli mit einem neuen Zweizylinder den Hubraumbereich von 700 bis 900 cm³ abdecken zu wollen. Wer weiß, vielleicht kommt ja tatsächlich eine neue Benelli TnT 899 – dann eben nur noch mit zwei Zylindern.

Umfrage Werden die Chinesen zu ernsthaften Konkurrenten für die etablierten Motorradhersteller? 5875 Mal abgestimmt Ja, die lernen schnell. Nein, die erreichen nie deren Niveau. mehr lesen

Fazit

Benelli-Mutter QJ Motor hat sich in China einen neuen, modern gezeichneten Parallel-Twin patentieren lassen. Der lehnt sich offensichtlich stark an den KTM LC8c-Twin an und könnte bis zu 900 cm² Hubraum bieten. Optimisten sehen damit schon eine neue Benelli TnT 899 kommen.