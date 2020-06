Royal Enfield-Rückruf Bremssättel können korrodieren

Wie Royal Enfield mitteilt, können durch den Einfluss von Streusalz im Winterbetrieb die Bremssättel korrodieren. Die Korrosion kann zu einem Schaden in der Kolbenbohrung des Bremssattels führen. In Folge könne das zu einem ungewöhnlichen Bremsgeräusch, erhöhtem Bremswiderstand und in Ausnahmefällen auch zu einer Beeinträchtigung der Bremswirkung führen.

Auch Royal Enfield verbaut an seinen Modellen Bremssätteln von der Brembo-Tochter Bybre, die schon an den BMW-Modellen G 310 R und G 310 GS sowie die beiden Roller C 400 GT und C 400 X für ein gleichgelagertes Problem sorgten. Auch BMW musste die betroffenen Modelle zurückrufen und überprüfen. Auch die MOTORRAD-Dauertest-BMW G 310 R war an der Hinterradbremse von diesem Problem betroffen.