USA-Rückruf Indian FTR Bruch einer Wasserleitung möglich

Indian ruft in den USA 6.315 Maschinen der FTR-Varianten FTR 1200, S und Rally zwischen 2019 und 2022 in die Werkstätten. Grund ist ein möglicher Defekt des Kühlmittelflanschs: Dieser kann brechen und die heiße Kühlflüssigkeit dann den Fahrer verletzten. Auch Unfälle aufgrund eines benetzten Hinterrads könnten die Folge sein. Es sind keine Modelle aus dem Baujahr 2021 betroffen, da Indian laut NHTSA (amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde) in diesem Jahr keine FTRs gebaut hat. Indian stoppte die Auslieferung von FTR-Modellen bis zum Produktionsdatum 19. August 2022.

Indian Motorcycles Der Kühlmittelflansch Nummer 25 ist das Im Rückruf zu tauschende Bauteil.

Dauertester betroffen

MOTORRAD hat eine FTR 1200 von 2020 im Dauertest über 50.000 Kilometer. Sie ist grundsätzlich von diesem Rückruf betroffen, da der Produktionszeitraum zwischen Januar 2018 und August 2022 passt. Wir werden berichten. Der Rückruf selbst umfasst in den USA den kostenlosen Tausch des betroffenen Flanschs. Die Halter werden ab dem 30. September schriftlich benachrichtigt. Die interne Rückruf-Nummer bei Indian USA lautet I-22-04. MOTORRAD geht davon aus, dass der Rückruf nicht auf die USA beschränkt bleiben wird, sondern weltweit gilt.

Fazit

Indian ruft in den USA über 6.000 FTRs zurück. Grund ist ein womöglich defekter Kühlmittelflansch an FTR-Modellen zwischen 2019 und 2022.