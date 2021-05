Rückruf Scrambler 800 Night Shift Falsche Blinker montiert

Wie die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilt, entspricht die Leuchtkraft der verbauten Blinker vorne und hinten nicht den geforderten Vorgaben. In Folge könnten die Richtungssignale von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen werden. Betroffen sind davon insgesamt 228 Ducati Scrambler 800 Night Shift aus dem Modelljahr 2021.

Neue Blinker für die Scrambler

Ducati

Ducati hat bei der Montage in Bologna offensichtlich ins falsche Regal gegriffen. In den USA schreibt Ducati jetzt alle Halter betroffener Maschinen an und bittet sie zum Blinkertausch in die Werkstätten. Statt der verbauten runden LED-Blinker werden längliche LED-Richtungsanzeiger montiert. Die Tauschaktion soll im Juni anlaufen.

Die Anfrage an Ducati Deutschland, ob auch an Scrambler-Modellen hierzulande die Blinker getauscht werden müssen, läuft. Sobald wir hier eine Rückmeldung bekommen, werden wir an dieser Stelle darüber berichten.

Fazit

Ducati hat an der Scrambler 800 Night Shift offensichtlich in den USA nicht zulässige Blinker verbaut. Diese müssen jetzt getauscht werden.