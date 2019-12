Rückruf Triumph Speed Triple S/RS Probleme mit dem Quickshifter

An den betroffenen Fahrzeugen kann die Quickshifter-Baugruppe mit dem Schalthebel in Kontakt kommen und so einen Gangwechsel verhindern. Das Getriebe kann dann in einem „Leerlauf“ zwischen zwei Gängen landen, wobei dann der Vortrieb abreisst, was wiederum zu einem erhöhten Unfallrisiko führen kann. Triumph sind allerdings keine Unfälle bekannt, die auf dieses Problem zurückzuführen sind.

Nicht alle tragen einen Quickshifter

Insgesamt muss Triumph weltweit 4.793 Fahrzeuge aus den Baujahren 2018 bis 2020 in die Werkstätten zurückrufen, in Deutschland sind vom Rückruf 704 Fahrzeuge betroffen. Nicht alle Fahrzeuge die zurückgerufen werden sind auch mit einem Schaltassistenten ausgerüstet. Triumph beziffert die Zahl der verkauften Schaltassistenten weltweit auf 2.747 und 456 in Deutschland.

Triumph

Alle Halter betroffener Maschinen werden angeschrieben und mit ihrem Motorrad in die Werkstätten gebeten. Dort wird dann bei Bedarf ein neuer Schalthebel mit einer ausgefrästen Mulde verbaut, damit der Schaltassistent wieder problemlos arbeiten kann.