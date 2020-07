Neue Tempolimits im Trentino (Italien) Beliebte Pässe auf 60 km/h limitiert

Seit dem 25. Juli 2020 gilt im Trentino auf einigen Berg- und Passstraßen eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung, die das Maximaltempo für alle Fahrzeuge auf 60 km/h begrenzt. Auf manchen Abschnitten gilt sogar ein auf 50 km/h abgesenktes Tempolimit.

Diese Neuregelung wurde am 24. Juli von der Trentiner Landesregierung abgesegnet und unmittelbar in Vollzug gesetzt. Damit sollen die Sicherheit erhöht und die Unfallzahlen gesenkt werden. Man reagiere damit auch auf zahlreiche Beschwerden und Eingaben von Anwohnern.

Das Tempolimit von 60 km/h gilt vor allem für viel befahrene Bergstraßen in Touristikhochburgen der Region. Betroffen von der Tempo-60-Begrenzung sind die Landesstraße 85 am Monte Bondone, die Landesstraße 25 von Garniga, die Landesstraße 3 am Monte Baldo sowie die Staatsstraße 240 von Loppio und dem Ledrotal auf dem Abschnitt des Val d’Ampola.

Auch Dolomitenpässe betroffen

Auch auf einigen bei Motorradfahrern beliebten Dolomitenpässen wurde das Tempo weiter gedrosselt. Tempo 60 für alle gilt auf dem Sellajoch, dem Grödner Joch, dem Pordoi-Joch und dem Rolle-Pass.

Weitere Tempo-60-Zonen nur für Motorradfahrer wurden auf der Staatsstraße 42 am Tonale- und Mendelpass sowie der Landesstraße 31 am Manghenpass eingerichtet.

Die Neuregelung, die vom Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti als eine Art Versuchsballon angesehen wird, gilt vorerst für die Sommersaison bis zur Einführung einer neuen Regelung.

Umfrage 23608 Mal abgestimmt Wie steht ihr zum Thema Motorradfahren und Lärm? Übermäßiger Lärm muss nicht sein, deshalb passe ich meine Fahrweise an. Das ist kein Lärm, sondern Sound - und der gehört, egal wie laut, zum Motorradfahren dazu. mehr lesen

Fazit

Italien versucht mit weiteren Tempolimits die Unfallzahlen zu drücken. Jetzt hat die Region Trentino zahlreiche bei Motorradfahrern beliebte Pässe strenger limitiert.