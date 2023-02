Triumph Speed Triple 1200 RS und RR Rückruf Am neuen Super-Triple läuft der Lüfter heiß

Die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde (NHTSA) forderte Triumph USA Ende Januar 2023 auf, die Modelle Speed Triple RS und RR in die Werkstätten zu rufen. Grund ist, dass bei sehr hohen Temperaturen der Lüfter ausfallen kann, was zu überkochendem Kühlwasser führen kann. Im Zuge des Rückrufs wird ein zusätzliches Hitzeschild am Lüfter verbaut und eine neue Software, die den Lüfter nach Abstellen des Motors weiter laufen lässt. In Deutschland folgte der Rückruf Anfang Februar und betrifft 1.117 Motorräder.

Alle 1200er-Speedy betroffen

In den USA stehen 1.351 Motorräder auf der Rückrufliste, in Deutschland 1.117 und weltweit insgesamt 10.132 Stück. Die NHTSA gibt den Produktionszeitraum der betroffenen Speed-Triple-RS zwischen dem 3. Februar 2021 und dem 22. Dezember 2022 an. Die Retro-Renner Speed Triple RR im Rückruf wurden zwischen dem 2. September 2021 und dem 5. Oktober 2022 produziert.

Heißer Sommer deckt auf

Der heiße US-Sommer deckte das Problem wohl auf, denn laut NHTSA stiegen seit Ende Juni 2022 bei Triumph die Beschwerden wohl über häufige Hitzewarnungen im Cockpit. Eine Untersuchung wurde daraufhin eingeleitet. Im August 2022 begutachtete das Qualitäts-Departement von Triumph die ausgetauschten Teile zur Untersuchung. Im Januar 2023 entschloss sich Triumph zu einer freiwilligen Service-Kampagne. Ab Februar 2023 werden die US-Halter informiert. Haltern der in Deutschland zugelassenen Triumph schreibt das KBA in den nächsten 14 Tagen an. Der Rückruf ist für die Halter kostenlos.

Umfrage Wie steht ihr zum Thema Rückruf? 8344 Mal abgestimmt Ist zwar ärgerlich, letztendlich profitiere ich als Kunde aber davon. Verunsichert mich und ich verliere das Vertrauen in die Technik/den Hersteller. mehr lesen

Fazit

Triumph 10.132 Modelle Speed Triple 1200 RS und RR in die Werkstätten rufen. Grund ist Rückruf, in dessen Rahmen der Lüfter mit einem Hitzeschild versehen wird. Zusätzlich wird eine neue Steuersoftware aufgespielt, die den Lüfter nachlaufen lässt.