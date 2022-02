Triumph ruft die Trident 660 zurück Seitenständer steht nicht

Wegen einer Charge fehlerhafter Seitenständer ruft Triumph in den USA die Trident 660 in die Werkstätten zurück. Der Ständer wird getauscht.

Das Verkehrsicherheitsministerium der USA, die NHTSA, lässt Triumph die Trident 660 zurückrufen. Grund ist ein Charge fehlerhafter Seitenständern, die sich unter Last verbiegen können. Die Hinweise auf die fehlerhaften Seitenständer kamen von Triumph aus der Qualitätsicherung selbst. Hinweise auf Schäden an bereits ausgelieferten Motorrädern gibt es in den USA nicht.

Triumph Trident 660 Seitenständer

Laut NHTSA sind vom Rückruf 314 Motorräder aus dem Modelljahr 2022 und dem Produktionszeitraum 7. Februar bis 15. Mai 2021 betroffen. Der Rückruf umfasst die Fahrgestellnummern SMTL10UL0NTAF8694 bis SMTL10UL7NTAT4932. Hinweis auf einen schwächelnden Seitenständer ist die immer größer werdende Schräglage während des Parkens über einen längeren Zeitraum. Sogar der Hersteller des Seitenständers wird erwähnt: die Fujin Corporation in Indien. Laut Triumph Deutschland sind europäische Modelle ebenfalls betroffen, MOTORRAD bleibt dran.