Piaggio meldet die Erfindung einer variablen Ventilsteuerung zum Patent an. Speziell für die Einzylinder mit nur einer Nockenwelle, also die Roller-Motoren. Per unterschiedlich ausgeprägter Kipphebel ändert Piaggio die Steuerzeiten der Einlassventile, was mehr Drehmoment und mehr Leistung bedeuten kann. Ob und wann Piaggio das System in einem Roller bringt, ist nicht bekannt.