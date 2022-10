Weniger Emissionen in den Dolomiten im Fokus Beliebte Pässe in der Dolomiten Low Emission Zone

Im Oktober 2022 stellten die Provinzen Südtirol, Trentino, Belluno und die Region Venetien eine gemeinsame Vereinbarung für ein neues Mobilitätsmanagement in den Dolomiten vor. Zusammengefasst unter dem Label Dolomiten Low Emission Zone sollen beliebte Pässe in den Dolomiten Bühne für Maßnahmen sein, um Emissionen im Verkehr zu senken. Also Abgase und Geräusche von Fahrzeugen. Von Fahrverboten ist nicht direkt die Rede.

4 Pässe, 6 Maßnahmen

In die Low Emission Zone fallen laut den aktuellen Plänen die beliebten Pässe Grödner Joch, das Sellajoch, das Pordoijoch und der Campagnolopass. Insgesamt sechs große Aktionen sollen die Emissionen des Verkehrs in den Dolomiten senken. So soll es eine Verkehrsregelung mit einem digitalen System ähnlich dem Ticketsysteme am Pragser Wildsee geben. Weitere Maßnahmen sind der Bau und die Digitalisierung von Park-and-Ride-Parkplätzen, mehr öffentlicher Personennahverkehr und das Fördern von Aufstiegsanlagen wie Seil- und Umlaufbahnen. Auch das Schaffen von Anreizen für aktive Mobilität (Laufen und Fahrrad) und die Verbesserung der Lebensqualität für Urlauber und Ausflügler gehören zum Aktionspaket.

Motorradfahrer betroffen?

Welche dieser Maßnahmen sich negativ auf Motorradfahrer auswirken könnten, ist nicht klar zu erkennen. Die übergeordneten Maßnahmen sind bisher sehr allgemein gehalten und klingen mehr nach Verstärken der Infrastruktur für öffentliche Verkehrsmitteln, als nach Einschränkung der individuellen Mobilität. Allerdings könnte vermehrten öffentlicher Nahverkehr im Umkehrschluss weniger Platz für andere bedeuten.

Umfrage 52076 Mal abgestimmt Lärmfahrverbote in Österreich: Ist euer Bike vom Fahrverbot betroffen? Zum Glück nicht! Leider ja ... mehr lesen

Fazit

Zum Senken von Verkehrsemissionen auf beliebten Pässen in den Dolomiten, haben die Provinzregierungen Südtirol, Trentino, Belluno und Venetien ein Maßnahmenpaket beschlossen. Ganz oben auf der Liste steht der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs für das Grödner Joch, das Sellajoch, das Pordoijoch und den Campagnolopass.