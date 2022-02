Vermittlungsplattform „Wir kaufen dein Motorrad“ Händlerangebote einholen und vergleichen

Das Konzept an sich dürfte den meisten bereits aus dem vierrädrigen Bereich bekannt sein. Und bei den Motorrädern funktioniert es nicht anders: Als Privatverkäufer bietet man sein Gebrauchtfahrzeug nicht direkt auf mobile.de oder Autosout24 an und auch nicht direkt einem Händler, sondern alternativ eben auf Plattformen wie estimoto.de, wirkaufendeinbike.de und wir-kaufen-dein-motorrad.de – also sozusagen auf einer vermittelnden Zwischenebene.

Händler-Angebote werden eingeholt

Um ein Angebot für das Gebrauchtfahrzeug zu erhalten, gibt der Privatverkäufer oder die -verkäuferin auf der Website einer dieser Anbieter neben Marke, Modell und Kilometerstand auch den Zustand und das Baujahr des Motorrads an und ob der Verkauf dringend ist. Außerdem werden Auskünfte über vorhandene Papiere, Erstzulassung, Vorbesitzer, letzte Inspektion, Umbauten, HU und ähnliches abgefragt. Und ohne Bilder vom Fahrzeug geht natürlich auch nichts.

Innerhalb kürzester Zeit sollen dann beispielsweise über wir-kaufen-dein-motorrad.de (kurz: WKDM) bis zu drei Angebote von Händlern in der Nähe kommen. Ist das nicht der Fall, macht WKDM selbst ein Angebot für das Fahrzeug.

Vorteile für Privatverkäufer

Für Privatverkäufer könnte das beispielsweise folgende Vorteile haben: Dadurch, dass unter den Händlern eine Konkurrenzsituation entsteht, sollen faire Ankaufspreise erzielt werden, die Bewertung des Fahrzeugs ist kostenlos und die Abwicklung soll schnell erfolgen – in der Regel inklusive Papierkram, Abmeldung und Abholung des Fahrzeugs. Außerdem wirbt die Online-Plattform WKDM mit dem Versprechen "Wir kaufen dein Motorrad auch mit Mängeln in jedem Zustand". Aber auch bei estimoto.de heißt es: "Durch eine Vielzahl geprüfter Ankaufspartner besteht die Möglichkeit für jedes Fahrzeug ein Angebot zu bekommen." Auch für "beschädigte Zweiräder".

Vorteile für Händler

Die Vorteile, die die Händler haben sollen, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Durch die Automatisierung der Abwicklung soll "Hinterhertelefonieren" genauso wegfallen wie Überraschungen bei der Fahrzeugübergabe und der Vorgang der Kaufvertragsabwicklung.

Das Geschäftsmodell

Und wie verdienen die Plattform-Anbieter damit Geld? Bei wir-kaufen-dein-motorrad.de (WKDM) gibt es beispielsweise selbst bei einem erfolgreichem Verkauf keine Provision. Das WKDM-Konzept basiert auf einer Mitgliedschaft, bei der die Händler aus sechs verschiedenen Möglichkeiten wählen können – das Angebot reicht von einem kostenlosen Zugang, über Mitgliedsbeiträge von 70, 89, 120 und 250 Euro bis hin zu 499 Euro im Monat – abhängig davon, wie viele Angebote der jeweilige Händler pro Monat abgeben möchte.

Fazit

Die Informationen für einen Anbieter wie estimoto.de, wirkaufendeinbike.de oder wir-kaufen-dein-motorrad.de zusammenzutragen und hochzuladen dürften ähnlich aufwendig sein, wie bei einem Inserat auf mobile.de oder Autoscout24. Die Abwicklung danach dürfte für Privatverkäufer aber wesentlich komfortabler sein. Allein schon weil die Anrufe "Was ist letzter Preis?" wegfallen.