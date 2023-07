Motorräder und Halter werden in Deutschland immer älter. So könnte man das aus den Zahlen des KBA herauslesen. Unsere angemeldeten Maschinen sind im Schnitt 19 Jahre alt und werden wenig gefahren. Gebraucht gekauft werden allerdings viele Motorräder. Im ersten Halbjahr 2023 wurden bereits über 240.000 Stück umgemeldet und damit mehr, als es Neuzulassungen im ganzen Jahr gibt. Statistisch kommen auf eine Neuzulassung also ungefähr zwei Ummeldungen im Bestand.

Und wer Motorräder ummeldet, ist ein alter Bekannter: nämlich der deutsche Durchschnittsfahrer zwischen 55 und 59 Jahren. Allerdings meldet der meist keine großen Kräder um, sondern in der Klasse zwischen 500 und 749 Kubik. Allerdings keine neueren Modelle, sondern in Summe größtenteils Motorräder älter als Baujahr 1999, also Euro 1 und noch älter. Gefolgt von Motorrädern der Klasse Euro 3, wo ein ABS noch keine Pflicht war.

Interessant: Jedes vierte umgemeldete Motorrad war in den ersten 6 Monaten des Jahres 2023 ein Leichtkraftrad, also eine 125er. Wer genau die ummeldete, ist nicht klar zu erkennen, die Zahlen tendieren allerdings weg von der eigentlichen Zielgruppe 16 bis 18 Jahre.