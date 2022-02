18 Prozent mehr Motorräder verkauft 2021 kommt Yamaha aus dem Gröbsten raus

25 Prozent weniger Motorräder verkaufte Yamaha im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Ein harter Schlag, von dem Yamaha sich 2021 zumindest etwas erholt hat. Gut 4,5 Millionen Zweiräder und damit 18 Prozent mehr als noch 2020 wurden weltweit verkauft und umgerechnet etwas mehr als 7,7 Milliarden Euro eingenommen. Interessant: Harley-Davidson nimmt mit nur knapp 200.000 Motorrädern gut die Hälfte ein. Was natürlich auf die deutlich niedrigeren Preise von Yamahas zurückgeführt werden kann. Jedoch: Mit diesem Umsatz 2021 liegt Yamaha leicht über 2019. Das bedeutet: Weniger Motorräder verkauft, trotzdem mehr eingenommen. Eine Lösung dazu liegt in Europa. MOTORRAD schaut genauer hin.

Europa wächst und wird teurer

Vergleichen wir einmal die Zahlen in Europa von 2019 und 2021: 2019 verkaufte Yamaha in Europa rund 186.000 motorisierte Zweiräder und nahm 1,328 Milliarden Euro ein. Ergibt im Schnitt einen Umsatz pro Einheit von 7.139 Euro. 2021 liegen alle drei Zahlen im Plus: 189.000 Motorräder erlösten 1,51 Milliarden Euro, was 8.000 Euro im Schnitt ergibt. Yamaha hat 2021 also mehr Motorräder in Europa zu höheren Preisen verkauft oder mehr teurere Modelle verkauft. Die Tendenz geht zu teuren Modellen, denn mit einer Umsatzrendite von nur 5,2 Prozent bei den Motorrädern ist Yamaha weiterhin eher mäßig, allerdings deutlich stärker als noch im vermeintlich starken Jahr 2019 (3,8 Prozent Marge).

Wo Yamaha stärker wird

Yamaha wächst stark in Europa sowie in Afrika und Latein-Amerika. Die letzten beiden Märkte bezeichnet Yamaha in den Zahlen als "Others", was per Ausschlussverfahren grob auf diese beiden großen Märkte deutet. Hier konnte Yamaha zu 2020 starke 42 Prozent mehr umsetzen und 38 Prozent mehr Motorräder absetzen und damit sind diese Märkte heute sogar noch größer als 2020. Und: Auf diesen Märkten steigen die Umsätze pro Stück. Punkte, die sich sonst nur Europa auf die Fahne schreiben kann.

Fazit

Selbst in einer Krise kann Yamaha auf den europäischen Markt zählen. 2021 wachsen die Zahlen deutlich, selbst zu 2019: Mehr Motorräder, mehr Umsatz und – wichtig für die Zukunft – mehr Marge. Global gesehen erholt sich der Markt in Asien deutlich, bleibt aber noch einige Punkte hinter 2019 zurück. Die Zahlen zeigen aber: Yamaha ist ein Anbieter von günstigen Motorrädern und Zweirädern. Harley-Davidson beispielsweise macht mit einem Bruchteil der Einheiten gut die Hälfte Umsatz.