Rückruf Yamaha Tracer 9 GT Gasgriff kann brechen

Es ist ein seltener Fall, aber im Falle ein folgenreicher: Wer seine umgefallene Yamaha Tracer 9 GT des Modelljahres 2021 mit einer Hand am Gasgriff aufhebt, kann dabei den Drehgriff am Sockel so stark beschädigen, dass er brechen kann. Im einfachen Fall kann der Fahrer kein Gas mehr geben, im schlimmsten bleibt das Gas offen. Der Grund sind zu große Toleranzen der Gasgriffhülse im Gehäuse. Entsprechend muss Yamaha in den USA 453 Maschinen kontrollieren und unter Umständen den kompletten Gasgriff tauschen. Ob deutsche Tracer 9 GT betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Wenn der Gasgriff schwer geht

Ein Indikator für einen zumindest angebrochenen Gasgriff ist laut NHTSA ein schwergängiger Gasgriff in Richtung Auf und Zu. In den Yamaha-Werkstätten werden die Bauteile zunächst inspiziert und anschließend die Gasgriffhülse getauscht. Sollten sich Besitzer zuvor einen neuen Gasgriff aus eigenen Kosten gekauft haben, da sie von einem schwergängigen Gasgriff betroffen waren, bekommen sie die Kosten erstattet.

453 Tracer betroffen

In den USA werden derzeit 453 Motorräder vorsorglich überprüft. Yamaha gibt den Produktionszeitraum der betroffenen Maschinen mit dem 15. Februar bis 08. Juli 2021, die betroffenen Fahrgestellnummern zwischen JYARN74Y0MA000304 und JYARN74EXMA000672 an. Yamaha informiert die Halter und rät bei einem schwergängigen Gasgriff das Motorrad nicht mehr zu fahren.

Umfrage Wie steht ihr zum Thema Rückruf? 4590 Mal abgestimmt Ist zwar ärgerlich, letztendlich profitiere ich als Kunde aber davon. Verunsichert mich und ich verliere das Vertrauen in die Technik/den Hersteller. mehr lesen

Fazit

Yamaha muss in den USA die Tracer 9 GT zurückrufen, da zu hohe Toleranzen im Gasgriff zu dessen Bruch führen können, wenn zu hohe Kräfte auf den Griff wirken, wenn das Motorrad zu Beispiel aufgehoben wird. Yamaha tauscht die Gasgriffhülse aus.