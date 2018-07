Während die USA und Europa im gegenseitigen Wechsel neue Import-Zölle erheben (31 Prozent auf US-Motorräder) gehen Japan und die EU den umgekehrten Weg: „JEFTA“ heißt das im Juli 2018 unterschriebene Freihandelsabkommen, in dem die beiden Wirtschaftsmächte ab 2019 erklären, künftig auf gegenseitige Importzölle zu verzichten. Die gute Nachricht: Das bedeutet, dass in Japan gefertigte Motorräder damit unterm Strich billiger werden. Das bestätigte auch eine Sprecherin der deutschen Generalzolldirektion in Bonn auf Nachfrage von MOTORRAD: „Der Abbau der Zölle gilt auch für Motorräder mit Ursprung in Japan, die in die EU eingeführt werden.“ Die weniger gute Nachricht: Auch die vier großen japanischen Hersteller Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha lassen teilweise in Niedriglohnländern fertigen. Für eine in Thailand gebaute Honda wird jedoch weiterhin der volle Einfuhrsatz in Höhe von aktuell sechs Prozent durch die EU erhoben.