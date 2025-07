Neue Suzuki GSX-R 1000 R: Kilo-Gixxer kommt wieder nach Deutschland

Was gut passt: 2025 feiert Suzuki das 40-jährige Jubiläum der sportlichen GSX-R-Modelle, die GSX-R 750 war 1985 die erste. Zu diesem runden Geburtstag präsentiert Suzuki im Sommer 2025 die neue GSX-R 1000 R als 40th Anniversary Edition – auch wieder für Europa. In den letzten Jahren waren die "Kilo-Gixxer" nur noch in den USA als Neufahrzeuge verfügbar. Was hingegen nicht gut passt: In den Handel kommt die Suzuki GSX-R 1000 R 40th Anniversary Edition ein Jahr zu spät, nämlich erst im Sommer 2026.