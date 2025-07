Erstes großes Elektromotorrad von Honda: Präsentation am 2. September 2025

"Vergleichbar mit einer 750er" – so ordnete Honda Ende 2023 die angekündigte Large-EV-Baureihe ein und ließ seither keinen Zweifel am Vorhaben, große Elektromodelle anzubieten. Und zwar schon ab 2025. Beides scheint am 2. September 2025 das Reich der Spekulationen zu verlassen, denn Honda möchte zu diesem Termin Tatsachen schaffen.

Bereits auf der EICMA 2024 stand das EV Fun Concept, mit dem das Ende Juli 2025 angeteaserte Serien-Modell einiges gemeinsam hat. Darunter optische und technische Merkmale. Bleibt die Frage: Wie viel 750er ist die erste Elektro-Honda wirklich?

Elektro-Honda für die A2-Klasse? Honda stellte das EV Fun Concept 2024 auf der EICMA unkommentiert vor, zeigte allerdings einige hochwertige technische Lösungen. Darunter die hochinteressante Rahmenbauweise aus Aluminium, einen wohl mittragend integrierten Akku, Mittelmotor, Einarmschwinge und Zahnriemenantrieb. Grundzutaten für ein modernes Elektromotorrad.

Doch mit Daten hielt Honda sich bisher zurück. Es flimmern einige unklare, schwer verortbare Werte herum. Um die 100 Kilometer Reichweite und Schnellladen per CCS sollen möglich sein. Und natürlich das Einordnen in die 750er-Klasse. Die beginnt bei Honda aktuell mit der CB 750 Hornet mit 92 PS. Diese Spitzenleistung erwartet derzeit wohl niemand bei einem Elektromotorrad. Insbesondere bei der defensiven Angabe der Reichweite. Passend motorisiert wäre die Elektro-Honda mit um die 70 PS Spitze und einer Dauerleistung von maximal 35 Kilowatt (48 PS). So würde sie in die A2-Klasse passen, die maximal 48 PS erlaubt.

Guter Aufbau mit Einarmschwinge und Zahnriemen Bitte nichts mehr ändern sollte Honda am Endantrieb per Zahnriemen, der wohl trotz eines Federwegs von über 100 Millimeter hinten technisch möglich ist, da Motorwelle und Schwingenlager koaxial liegen, es also keine Längenveränderung des Riemens beim Ein- und Ausfedern gibt. Die Vorteile des ruhigen Laufs und wartungsarmen Gebrauchs sind ohnehin seit Jahrzehnten bewiesen.

Die Einarmschwinge mitsamt Felge, wohl eine Leihgabe der Honda CB 1000 R, könnte Honda zum Einsparen von Gewicht und Produktionskosten noch gegen eine 2-Arm-Version tauschen.