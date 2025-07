Motorrad-Neuzulassungen Juni 2025: Vierzylinder aus Japan heiß begehrt

In der separaten Monatsbetrachtung für Juni 2025 stechen Honda und Kawasaki heraus: Als einzige Hersteller auf dem deutschen Markt konnten beide Marken im Vergleich zum Juni 2024 mehr Motorräder in den Markt bringen.

Bei Kawasaki macht die Z 900 knapp 30 Prozent des Gesamtvolumens aus. Und damit wären bereits 2 der 3 Reihenvierzylinder erwähnt, denn die Dominanz dieses Motorkonzepts in den Top 5 ist unübersehbar.

3 japanische Reihenvierzylinder in den Top 5

Honda und Kawasaki sind mit 3 Modellen in den Top 5 der Neuzulassungen 2025 vertreten. In Summe und nur im Juni. Honda mit der CB 1000 Hornet und der CBR 650 R und Kawasaki mit der Z 900. Allen gemein: Die Motoren zählen 4 Zylinder, in Reihe angeordnet.