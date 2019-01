Basierend auf guten Erfahrungen Österreichs auf der Großglocknerstrecke (siehe unten) hat jetzt auch Luxemburg erste Straßen mit speziellen Markierungen für Motorradfahrer versehen. Die quer zur Fahrbahn aufgebrachten Striche sollen Motorradfahrern den Kurvenbereich anzeigen, in dem bei Schräglage Kopf und Oberkörper gefährlich weit in die Gegenfahrbahn ragen. Untersuchungen der zuständigen Luxemburger Straßenverkehrsbehörde ergaben, dass sich die Fahrer zu 99 Prozent an den neuen Markierungen orientierten und Kurven weiter außen anfuhren.