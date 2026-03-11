Garantie und Gewährleistung für Motorräder: Aktuelle Übersicht

Wenn das neue Bike plötzlich einen Schaden hat, obwohl es nur ganz normal gefahren wurde, ist das ärgerlich. Zum Glück gibt es die Gewährleistung, mindestens 2 Jahre. Darüber hinaus gibt es bei einigen Marken Garantien mit unterschiedlichen Laufzeiten. MOTORRAD hat hierzu eine aktuelle Übersicht zusammengestellt.

Gewährleistung und Garantie der Motorrad-Hersteller (Stand März 2026): Aprilia: 2 Jahre Garantie für Motorräder, 4 Jahre Garantie für Roller

Benelli: 2 Jahre Gewährleistung

Betamotor: 2 Jahre Garantie

BMW: 3 Jahre Gewährleistung, 5 Jahre Garantie für Akkus

Brixton: 2 Jahre Garantie

CFMoto: 4 Jahre Garantie

Ducati: 2 Jahre Garantie

Energica: 2 Jahre Garantie

Fantic: 2 Jahre Garantie

GasGas: 2 Jahre Garantie

Harley-Davidson: 4 Jahre Garantie

Honda: 2 Jahre Garantie, verlängerbar auf bis zu 6 Jahre ("SAWA"-Garantie-Programm in Europa ab April 2025, Bedingungen: straßenzugelassene Motorräder und Roller, Wartung nach Werksvorgaben bei Honda-Vertragspartnern mit Original-Ersatzteilen)

Hyosung: 2 Jahre Gewährleistung

Husqvarna: 2 bis 4 Jahre Garantie (4 Jahre für die Zweizylinder-Modelle, abhängig vom Werkstatt-Service bei autorisierten Husqvarna-Partnern)

Indian: 5 Jahre Garantie (Scout und FTR: 2 Jahre Garantie)

Kawasaki: 4 Jahre Garantie

KSR Motors: 2 Jahre Garantie

KTM: 4 Jahre Garantie (ab Modelljahr 2025 für alle straßenzugelassenen Modelle, Bedingung: regelmäßiger Werkstatt-Service bei autorisierten KTM-Partnern)

Mash: 3 Jahre Garantie

Moto Guzzi: 2 Jahre Garantie

Moto Morini: 3 Jahre Garantie (auf ausgetauschte Ersatzteile 2 Jahre)

MV Agusta: 5 Jahre Garantie (plus unbefristete Pannenhilfe)

Piaggio und Vespa: 4 Jahre Garantie

QJMotor: 3 Jahre Garantie

Rieju: 2 Jahre Garantie

Royal Enfield: 3 Jahre Garantie (inklusive Pannenhilfe)

Suzuki: 4 Jahre Garantie ("Suzuki Pro Garantie" in Deutschland seit 1. Juli 2023 für Motorräder und Roller ab 300 Kubik bis 80.000 Kilometer)

Triumph: 4 Jahre Garantie (in Deutschland und Österreich)

Voge: 3 Jahre Garantie (ab März 2026, begrenzt auf 40.000 km)

Yamaha: 2 Jahre Garantie

Zero: 5 Jahre Garantie inklusive Akkus (ab Jahrgang 2024) Gewährleistung vs. Garantie Gewährleistung Die Gewährleistung, auch Sachmängelhaftung genannt, ist gesetzlich geregelt und muss von jedem Verkäufer gegenüber den Kunden eingeräumt werden. Dementsprechend kann der Gewährleistungsanspruch auch nur gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht werden, also beispielsweise nicht gegenüber einem anderen Händler derselben Marke.



Nach den Paragrafen §§ 437, 438 BGB beträgt der gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeitraum bei neuen Motorrädern 2 Jahre. In diesen 2 Jahren haftet der Verkäufer für alle Mängel, die nachweislich bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestanden haben. 2022 wurde die Nachweispflicht des Händlers von 6 auf 12 Monate hochgestuft. Ab dem 12. Monat muss der Käufer allerdings beweisen, dass der Mangel bereits zu diesem Zeitpunkt bestand.

Garantie Die Garantie ist dagegen das freiwillige Versprechen eines Garantiegebers, dass eine Sache bestimmte Eigenschaften über einen bestimmten Zeitraum behält. Das hört sich erst einmal sehr abstrakt an. Die Garantievereinbarung zwischen Käufer und – aufgepasst – Hersteller beinhaltet deshalb eine genaue Beschreibung, welche Leistungen unter welchen Bedingungen geltend gemacht werden können. Wenn der Hersteller den Mangel nicht anerkennt, kann der Kunde seine gesetzlichen Ansprüche gegenüber dem Verkäufer geltend machen. Um einen Gewährleistungsanspruch geltend machen zu können, muss das Bike nicht beim Vertragshändler gewartet worden sein.



Bei Motorrädern gilt die Garantie normalerweise auf so ziemlich alle Teile. Vor allem der Motor, das Getriebe und die elektrische Anlage sind häufig Garantiefälle. Verschleißteile sind normalerweise nicht Bestandteil der Garantie. Üblich sind in der Motorradbranche Garantiezeiten, die kaum über die Zeit der gesetzlichen Gewährleistung hinausgehen.

Marken wie Triumph oder Harley-Davidson mit jeweils 4 Jahren Herstellergarantie heben sich hier hervor. Seit Januar 2023 zählt auch Kawasaki zu den Marken mit der erweiterten Garantiezeit: Von bisher 2 Jahren hat Kawasaki auf 4 Jahre aufgestockt. Ebenfalls von 2 auf 4 Jahre wurde ab 2023 die Garantiedauer bei CFMoto erhöht. MV Agusta gibt 4 Jahre Werksgarantie ab Baujahr 2023, dazu unbefristete Pannenhilfe.

Kawasaki Kawasaki: Ab 2023 mit 4 Jahren Garantie. Hier im Bild die Z 900.

Suzuki bietet in Deutschland seit 1. Juli 2023 ebenfalls 4 Jahre Garantie für alle neu gekauften, straßenzugelassenen Motorräder und Roller ab 300 Kubik. Kleine Einschränkungen für die sogenannte "Suzuki Pro Garantie": Kauf und regelmäßige Wartung müssen bei autorisierten Vertragshändlern erfolgen, und die Laufleistung des betreffenden Fahrzeugs darf 80.000 Kilometer noch nicht überschritten haben.

Suzuki Suzuki: seit 1. Juli 2023 in Deutschland mit 4 Jahren "Suzuki Pro Garantie" für Motorräder und Roller ab 300 Kubik bis 80.000 Kilometer. Hier im Bild die V-Strom 800 DE.

In der Garantie-Erklärung von Ducati heißt es: "Die Garantie erlischt, wenn das Motorrad von anderen repariert oder gewartet wird, wie auch beim Einbau von Nicht-Originalersatzteilen. Außerdem deckt die Garantie keine Schäden aus Unfällen, durch Überladung, missbräuchlicher oder fahrlässiger Verwendung."

Ähnliche Formulierungen und Einschränkungen sind in den Garantie-Erklärungen anderer Hersteller zu finden. Beim Neukauf eines Motorrads ist es daher sinnvoll, sich über Garantiebedingungen zu informieren, um (gegebenenfalls bösen) Überraschungen vorzubeugen. ACHTUNG: Die jeweilige Garantie gilt meist nur für Modelle mit Straßenzulassung, nicht für Wettbewerbsmodelle.

Garantieverlängerung Bei einigen Marken ist eine Verlängerung der Garantiezeit gegen Aufpreis möglich. Ducati bietet als Beispiel eine Verlängerung von zusätzlichen 12, 24 oder sogar 36 Monaten an – selbstverständlich kostenpflichtig. Bei BMW geht man sogar auf bis zu 10 Jahre Gewährleistungserweiterung mit der Zusatz-Option "Service Inklusive". Auch andere Hersteller wie etwa Harley-Davidson bieten diverse Verlängerungsoptionen an.

Neu bei Honda in Europa ab April 2025: das "SAWA"-Garantie-Programm (SAWA = Service Activated Warranty) für insgesamt bis zu 6 Jahre. Bedingungen für die SAWA-Garantieverlängerung bei Honda: straßenzugelassene Motorräder und Roller, Wartung nach Werksvorgaben bei Honda-Vertragspartnern mit Original-Ersatzteilen.

Hintergrundinfo: Bei einer Garantieverlängerung handelt es sich in der Regel um eine Versicherung, die der Hersteller, der Händler oder der Kunde für das betreffende Fahrzeug abschließt.

Zero Motorcycles Für die Akkus elektrisch angetriebener Modelle gelten meist separate Garantielaufzeiten.

Garantie bei Elektromotorrädern Das Thema E-Mobilität hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen, und so ist es nicht verwunderlich, dass Garantie und Gewährleistung entsprechend angepasst werden. Hauptsächlich geht es hierbei um die Akkus. BMW gibt separat 5 Jahre Garantie auf die Akkus seiner elektrisch angetriebenen Roller und Motorräder. Bei Zero gelten für die durchweg elektrisch angetriebenen Modelle mitsamt den Akkus 5 Jahre Garantie – ab Jahrgang 2024. Da dieses Thema zunehmend relevant wird, werden in Zukunft weitere Hersteller ihre Garantiebestimmungen hierzu ergänzen.

Zero Motorcycles Ab Jahrgang 2024 mit 5 Jahren Garantie: die elektrisch angetriebenen Motorräder von Zero mitsamt den Akkus.



alle Angaben Stand März 2026, ohne Gewähr